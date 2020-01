Antonio Herraiz:"Las prisas de Sánchez no respetan ni el domingo, víspera de Reyes"

Ya hay fecha para el debate de investidura. Que Pedro Sánchez tenía mucha prisa por formar Gobierno ya lo sabíamos. Ahora, se confirma que no respeta ni el fin de semana ni un día tan especial para los españoles como es la víspera de Reyes. El debate comenzará el 4 de enero. El segundo día del debate será el domingo 5. Sí en domingo, festivo víspera de Reyes, con toda España de cabalgata o esperando la llegada de sus majestades de oriente. Aquí es oportuno recordar uno de los puntos del acuerdo firmado entre PSOE y Podemos, y que hace referencia a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Convocar ese pleno en domingo y un 5 de enero va en contra de ese punto. Todavía no han formado Gobierno y ya están incumpliendo lo pactado. Eso no importa al ministro de Fomento, José Luis Ábalos: “Y como bien saben ustedes, los representantes públicos no tenemos ese privilegio ni de las vacaciones ni los días festivos. Y si hay que estar un 31 aquí, se está. Y si hay que estar cualquier otro día, se está. Yo no recuerdo este año haber tenido ni una semana de vacaciones en todo el año”.

Esto Ábalos lo ha dicho rodeado de micrófonos. No sé si tendría el mismo valor de trasladarlo, no sé, ante un amplio grupo de autónomos. Programar la investidura en la víspera de Reyes es porque tienen mucho que esconder. Y ya hay colectivos que comienzan a poner el acuerdo entre PSOE y Podemos frente a un espejo en el que quedan al descubierto todas las vergüenzas.

Los últimos en pronunciarse han sido los empresarios. Y lo han hecho a través de un duro comunicado. La CEOE habla, directamente, de medidas económicas populistas. Además alerta que impactarán de forma muy negativa en la creación de empleo, en el futuro de las empresas y reducirán cualquier posibilidad de inversión en España.

¿Qué tiene que esconder Pedro Sánchez para programar la investidura la víspera de Reyes? Pues hoy hemos conocido ya una pista. Como nada es gratis, han pactado con Esquerra una consulta encubierta. Preguntarán a los catalanes para que valoren los acuerdos que adoptan entre el Gobierno de Sánchez y la Generalitat. Un matiz, sólo un matiz. ¿Por qué no preguntan al conjunto de los españoles? Esto no ha hecho más que empezar.