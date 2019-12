Antonio Herraiz:"La Justicia también da opción a una segunda oportunidad"

Esta noticia puede que te haya pasado a ti y, si no, es fácil ponerte en situación. En un momento determinado adquieres una serie de compromisos, pides un crédito o varios créditos, te endeudas y cuando te va todo bien, la vida da un giro de 180º. Poco a poco empiezas a no poder pagar lo que debes y la deuda crece más y más.

Es lo que le ocurrió a Roberto, un invidente de Gijón. Roberto tiene una discapacidad visual del 90% y recibe una pensión con la que viven su mujer, su hijo y ayuda a su madre. La madre sufrió un grave accidente y tuvo que pedir un crédito para hacer accesible la casa en la que viven. Esa deuda fue creciendo, más y más hasta que llegó a los 150.000 euros. Su angustia era límite, llamó a muchas puertas que no se habrían hasta que un abogado le habló de la Ley de Segunda Oportunidad. Después de pasar por el juzgado, un juez acaba de exonerar a Roberto y a su familia de la deuda.

“Pues me siento muy bien, lo que pasa que todavía como asimilando y bueno, lleno de emoción por esta segunda oportunidad digamos como el nombre de la ley dice” explica Roberto.

La justicia, que tantas veces criticamos, y que sirve para dignificar vidas como la de Roberto, de Gijón.

Vamos a estar también en la Cámara del Consejo de Bruselas. Ante la justicia belga, comparece a esta hora Carlas Puigdemont. El ex presidente sigue dilatando todo para no tener que ser entregado a España. Esta semana también tienen cita con la Justicia Junqueras. El jueves el tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene o no inmunidad por haber sido elegido eurodiputado. Y LUEGO ESTÁ TORRA. Que todo a punta a que va a ser inhabilitado por no obedecer a la junta electoral central y no retirar la propaganda independentista de los edificios públicos de la Generalitat. Todo esto, en la semana en la que seguirán las negociaciones entre Sánchez y los separatistas una vez que ha terminado el paripé, la operación de cosmeética de esta mañana con Pablo Casado e Inés Arrimadas.