Antonio Herraiz:"Hemos encontrado a un héroe"

En Dénia, en Alicante, buscábamos un héroe anónimo y lo hemos encontrado. Se llama Gorgui Lamine. Es de Senegal y la semana pasada salvó la vida de un hombre. Ese hombre se llama, Alex, tiene movilidad reducida, y quedó atrapado por un incendio dentro de su casa. Los vecinos no pudieron acceder al lugar donde estaba Álex y llamaron a los servicios de emergencia. Mientras llegaban, inhaló humo e incluso sufrió quemaduras. Justo cuando comenzaba a estar rodeado, por debajo de su casa pasó Gorgui, un senegalés que llegó a España en 2015. No se lo pensó y comenzó a trepar por la casa de Álex. Lo contaba en herrera en COPE: “Pasaba por la calle y alguien dijo“mira lo que pasa aquí” luego yo dejé todas mis cosas y subí rápido. Cuando subía no pensaba en nada, solo que tenía que ayudarlo”.

La situación requería una actuación urgente y Gorgui cogió a pulso a Alex, que no se puede mover sin la ayuda de un andador y lo saco de casa con la ayuda de una escalera. “Le dije que me diera la mano y me dijo que no se podía levantar. Le cogí y bajé por una escalera de una gente que vive al lado. Cuando terminé me lavé las manos y me fui a trabajar”.

Desde la semana pasada buscábamos a este héroe y en Herrera en COPE lo han encontrado en Dénia.

Además, del caso de Gorgui, te estamos contando los detalles de la última operación internacional contra la pornografía infantil. En España hay 17 detenidos y destaca la media de edad de los arrestados. 22 años. También hay menores de edad. Esto confirma que se están perdiendo todos los patrones y que se está banalizando hasta extremos delictivos algo tan importante como es la sexualidad.