Antonio Herraiz:"¿Hasta dónde va a llegar el postureo entre el PSOE y ERC?

El caso del antisistema Rodrigo Lanza, la polémica sentencia que sólo le condena a 5 años tras matar a Víctor Laínez nos está dejando auténticos ejemplos de templanza. Es difícil alcanzar ese sosiego cuando han matado a un familiar o han dejado tetrapléjico a tu marido.

Ayer escuchábamos al hermano de Víctor, el hombre de los tirantes con la bandera de España que mató a golpes Lanza. Y hoy en Herrera en COPE hemos escuchado la voz de una mujer que también está sufriendo las consecuencias de este radical.

A su marido, Rodrigo Lanza le dejó tetrapléjico y desde entonces este hombre lucha por rehabilitarse. La sentencia por el otro caso que tenía pendiente Lanza, ha supuesto un nuevo mazazo para la familia. Pero es que, además, han tenido que soportar cómo un vídeo, con la historia de la agresión, Lanza era presentado como un héroe. Y la proyección fue premiada por el Gobierno de Colau. Aún así, ya digo, la templanza de esta mujer, que se llama María Rosa, es admirable. Rosa ha dicho: “Ayer por ejemplo cuando salió la sentencia nosotros no quedamos parados. Pues igual cuando salió la sentencia en nuestro caso. Cuando a mí me dijeron 4 años y medio, me tuve que levantar de la sala porque me quedé perpleja igual que se ha quedado la familia supongo de Laínez ahora”.

No se puede tener mas entereza después de que un indeseable haya dejado tetrapléjico a tu marido.

Es el testimonio de un JUEVES en el que en dos horas se reúnen PSOE y Esquerra. Los separatistas van a ese encuentro con todas sus reivindicaciones intactas. Ahora hay que ver las cesiones y cómo las explican a cada uno de los suyos.

Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, ha declarado: “Constitución y diálogo para encontrar vías que le permitan a Cataluña resolver una parte importante de la situación de convivencia en la que está y naturalmente estar como todos queremos que esté, abrochada a nuestro país como una parte importante de la unidad de nuestro territorio”.

Pues eso, precisamente, es lo que no quieren los de Esquerra: Seguir abrochados al conjunto de España. Lo que quieren los que se van a reunir con los socialistas es reventar la cremallera. La reunión comienza a las cinco de la tarde en el Congreso de los diputados. Ya veremos hasta dónde llega el teatrillo.