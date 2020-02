Antonio Herraiz:"Gistau, allá donde estés seguirás siendo único"

No está siendo un día fácil para los que trabajamos en esta gran casa que es la cadena COPE. Todavía no nos habíamos recuperado del adiós de Paloma Tortajada hace menos de un año, y la muerte de David Gistau nos ha dejado un poco más huérfanos.

Para los que hemos conocido a Gistau y hemos compartido momentos en la antena de COPE o en cualquiera de las redacciones en las que dejó su sello, sabemos que él jamás habría querido abrir un informativo. Puede que no nos los hubiera perdonado jamás.

Hoy se está hablando mucho de su generosidad, de su gran talento, de su sentido del humor y también de ser la contundencia del periodismo, como le definen sus compañeros de El Mundo. Gistau ha muerto tras dos meses de una pelea sin cuartel tratándose de agarrar a la vida.

Su carrera profesional se corta demasiado pronto y también una vida con mucho futuro por delante. Cuando le preguntaban qué le preocupaba más, si la vejez o la muerte, él temía una muerte temprana pensando en sus cuatro hijos: “ Morir prematuramente y sobre todo morir demasiado pronto para mis hijos más que para mi mismo, porque una vez muerto ya no te enteras. Pero faltar en casa demasiado pronto, eso me da mucho miedo”.

Demasiado premonitorio, David, para que se haya hecho realidad tan pronto. Esta mañana me venía a la cabeza una de las últimas conversaciones tras finalizar mi temporada agosteña en Herrera en COPE. Me dijiste que querías hacer una ruta en moto por Guadalajara y me preguntaste opciones. La vida te ha llevado mucho más lejos y allá donde estés seguirás siendo único. Descansa en paz, compañero.

Lunes en el que seguimos calibrando las consecuencias del coronavirus. El causante de la neumonía de Wuham deja más de 900 muertos y 40.000 personas contagiadas. En España, hay dos casos confirmados, el último el de un ciudadano británico que vive en Mallorca. Se investiga si un niño de 7 años, que tuvo contacto con la persona contagiada y que presenta un cuadro de gripe, tiene relación con el coronavirus. La expansión del coronavirus traspasa el ámbito sanitario. En Barcelona, en menos de 15 días se inaugura el Mobile World Congress. Sony es la última gran compañía en anunciar que no acudirá al congreso mundial de móviles por precaución.