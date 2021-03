Antonio Herraiz:"El Gobierno tiene ya estrategia para explicar por qué en Madrid no y en el resto sí"

Estamos pendientes de las manifestaciones convocadas para el 8M. Salvo en Madrid, se están autorizando en todas las comunidades. Ahora mismo, hay previstas cerca de 400. En el Gobierno, primero la ministra de Sanidad fue rotunda: “No ha lugar. No ha lugar. Lo digo sin ningún tapujo y creo que estoy siendo clara y diáfana. La situación epidemiológica de nuestro país no permitiría ni se entendería llevar a cabo los actos que usted está comentando”.

Y para defender ese argumento está el caso de Madrid, donde han prohibido todas las manifestaciones del 8M. En cambio, ahí están esas 400 y por eso el mensaje que ha dejado esta mañana la vicepresidenta Carmen Calvo: “Esto no es que estás en un lado o estás en otro. Aquí hay un 8 de marzo que celebra un país contundentemente como es España, una gran ciudad que da siempre una respuesta extraordinaria, y una pandemia con unos datos particularmente no buenos justamente aquí en Madrid”.

La estrategia del Gobierno, si analizamos bien lo que ha dicho Carmen Calvo es clara. Se prohíben en Madrid porque la incidencia es alta señalando directamente e incluso responsabilizando a la presidenta de la Comunidad Isabel Díaz Ayuso.

Al margen de esa vertiente política. No parece oportuno que se autoricen manifestaciones en las que se van a reunir decenas de personas. Las consecuencias de lo que pasó el año pasado las vivimos y las sufrimos. Y si ahora estamos hablando de prohibir los desplazamientos durante Semana Santa, con muchos argumentos, por cierto, si tú no puedes ir a ver a tus padres porque viven en otra comunidad, no tiene sentido que se realicen estas manifestaciones que se pueden hacer en cualquier otro momento.

Y hoy estamos hablando de mensajes fraudulentos que llegan al teléfono móvil. Se han multiplicado en los últimos días. En las últimas horas, en mi móvil he recibido este sms que supuestamente me mandaba SEUR, en el que me notificaron el número del pedido de unas zapatillas… seguido de un “no ha sido entregado por la ausencia en domicilio”. Acto seguido, el mensaje me invitaba a programar una nueva entrega a través de una URL.

¿Qué tienes que hacer si te llega? Josep Albors es Director de Investigación de ESET España, una empresa de ciberseguridad: “Lo que nunca debemos hacer una vez que hemos pinchado el enlace, es seguir las instrucciones que nos proporcionan los delincuentes, nunca descargar esta aplicación y nunca ejecutarla, porque es que, además, no se instala de forma fácil, tienes que deshabilitar funcionalidades que tiene el sistema para, precisamente, impedir la descarga de instalación de aplicaciones desde orígenes desconocidos. Y aun así hay gente que está haciéndolo, infectando su sistema siguiendo las instrucciones de estos delincuentes”.

Y por supuesto, si coincide que tú estás esperando cualquier envío, mejor que te pongas en contacto con la compañía de reparto, antes de pinchar en ese enlace fraudulento.