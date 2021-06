Antonio Herraiz: "Vara es consciente del coste electoral que puede tener su justificación de los indultos"

El Gobierno ha confirmado hoy lo que te adelantó ayer la cadena COPE. Su intención es aprobar los indultos a los líderes separatistas condenados antes de que acabe este mes. Es una cuestión que no se ha abordado en la reunión del consejo de ministros de esta mañana. Si miramos el calendario, a junio le quedan dos martes y es ahí donde ha fijado su mirada la vicepresidenta Carmen Calvo en la radio pública andaluza:"Cuando decimos, y yo misma lo he dicho, que están cerca, es la semana que viene o la siguiente, no mucho más que dos o tres semanas tiene que estar terminado".

Nadie duda de que el Gobierno va a sacar adelante el indulto de Junqueras y compañía. La preferencia es el próximo martes porque el 29 pretenden aprobar la ley de la memoria histórica. En Moncloa minimizan el coste político de los indultos porque insisten en que todavía queda mucho para unas elecciones. En los barones socialistas hay una preocupación mayor. El más rotundo es el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que se niega a dar ninguna medida de gracia a los que intentaron el golpe y no se arrepienten de ello. Y luego está el extremeño Fernández Vara. A Vara tampoco le gustan los indultos, pero esta mañana ha dicho en Herrera en COPE que los entiende: "A mí los indultos no mepueden gustar porque yo sufrí mucho con aquello que ocurrió. Pero puedo llegar a entender que se puede hacer un esfuerzo para que eso nunca más tenga que volver a suceder. No digo lo que me traiga aplausos, digo lo que es mejor para el país en el que van a vivir mis hijos y mis nietos”.

Abucheos pero también se han escuchado aplausos cuando Vara justificaba los indultos.

Hemos escuchado al Presidente de Extremadura durante un Herrera en COPE que hoy se ha emitido para toda España desde el teatro romano de Mérida. Un escenario con más de 2.000 años que hoy se ha llenado de Fósforos y esto es noticia: que casi un año y medio vuelva a realizarse un programa de radio con público, con la emoción y la cercanía del directo, con todas las medidas de seguridad.

No es la única señal que nos acerca a una relativa normalidad. Después de casi año y medio, han vuelto los cruceros a la península. Es el caso del Mein Schiff 2 que se encuentra ya atracado en el puerto de Málaga donde hace escala hasta media tarde. A bordo 1600 pasajeros. Y otro avance más. En Galicia, abren los albergues públicos del Camino de Santiago.

"El año pasado, en todo el 2020, recibimos peregrinos en total de 15 países. Y ayer hicimos una foto y en esa foto había 5 nacionalidades. Ya se ve que peregrinos de todo el mundo ya empiezan a hacer planes para venir". Es Mónica Crisóstomo, que tiene un albergue para peregrinos en Tui, en Pontevedra. Las expectativas son buenas lo que confirma que se siguen abriendo puertas para la esperanza.