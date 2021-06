Antonio Herraiz: "La vacunación de la selección tendría que haberse hecho hace más de un mes"

Los jugadores de la selección española de fútbol se vacunarán finalmente mañana. Será en la ciudad de fútbol de las Rozas y los encargados de administrar el fármaco a los futbolistas serán los sanitarios de las Fuerzas Armadas. Esto de que sean los militares seguro que no gusta en el ala más populista y demagoga del Gobierno de Sánchez.

De momento, Sanidad no ha aclarado qué vacuna les van a inocular. Si es Pfizer serán necesarias dos dosis, la segunda dentro de 21 días, en la víspera de los cuartos de final de la Eurocopa, si es que la selección pasa a esa fase. Desde la federación insisten en que se estudie bien la posibilidad de inocular a los jugadores con la vacuna de Jansen, que solo necesita una dosis, un extremo que ayer ya descartó el propio Gobierno.

La confusión sigue siendo muy grande, y todo por no hacer los deberes a tiempo. Es evidente que los nuestros van a empezar el campeonato sin estar inmunizados. Tienen que pasar al menos 7 días para que comience ese proceso. Lo ha aclarado en Mediodía COPEManuel Muro, Jefe de Servicio de Inmunología del Hospital Virgen de Arrixaca de Murcia: “Imposible. Cuando tú pones una vacuna sea la que sea siempre necesitas al menos 7 días, y al menos 14 o 15 días para que haya una respuesta de inmuglobina G que es la que te va a quedar de memoria. Es decir, no van a estar inmunizados lógicamente. Y podían pillar el covid en medio, también”.

Inmunizados están los futbolistas de Italia y Polonia, rival de España en esta primera fase. Otros equipos han dado libertad a sus jugadores, como Francia. Aquí ni una cosa ni la otra. Se ha dejado pasar el tiempo hasta que ha estallado el problema con el positivo primero de Busquets y después de Llorente, que está ya listo para volver con sus compañeros tras dos test negativos.

Ya sabemos que los jugadores no entran en el rango de edad que toca ahora mismo en la franja de vacunación. Pero si hubieran aparcado el populismo por un rato y se hubiera protegido a los que nos van a representar en un campeonato europeo, como los olímpicos de Tokio, no habríamos llegado hasta aquí. Explicándolo, con transparencia, no habría habido ningún problema, salvo el ruido de los de siempre, que ahora seguirán bramando.

Pero es que el Gobierno estaba en otras cosas. Moncloa tiene tomada la decisión de conceder los indultos pero pretende utilizar la manifestación del próximo domingo en Colón como termómetro. Según ha podido saber Cope, la estrategia de comunicación de Moncloa dependerá del éxito o fracaso de esta convocatoria. En Herrera en Cope, la diputada del PP por Barcelona Cayetana Álvarez de Toledo ha defendido la protesta: “Es una foto de movilización, la que sí va a ser para imprimir camisetas va a ser la de Sánchez y Junqueras en la mesa de lo que ellos llaman de diálogo. Y lo demás es movilización. Sin ningún miedo, sin ningún complejo y sin ningún reparo”.

Lo importante e inmediato son los indultos. Y el objetivo del Gobierno es amortiguar el golpe cuanto antes, para que no tenga un coste excesivo. Lo tendrá, pero confían en que el tiempo haga olvidar.