Antonio Herraiz: "Urge que devuelvan todo el dinero robado"

Te estamos contando desde la una los detalles de la sentencia de los ERE. Además de esos dos titulares principales, la condena a dos ex presidentes de la Junta, a Griñán a 6 años de cárcel y a Chaves a 9 de inhabilitación va más allá. La sentencia del escándalo de los ERE condena a todo un régimen, a una manera fraudulenta de ejercer la función pública y sitúa al PSOE en el epicentro de la corrupción en Andalucía.

Para los que han defendido a capa y espada a Chaves y Griñán, para todos esos que aseguraban que no se habían llevado ni un euro, la sentencia deja claro que conocían el procedimiento irregular que habían diseñado para repartir las ayudas sociolaborales. Ese fondo de reptiles lleno de opacidad y que acababa con dirigentes socialistas gastando el dinero público en putas, fiestas y cocaína.

La cantidad desviada roza los 700 millones de euros. Y seguro que tú, como la mayoría, te preguntas. ¿Van a devolver el dinero defraudado? La sentencia de la Audiencia de Sevilla no es firme y la tendrá que confirmar el supremo, pero de la veintena de condenados, más de la mitad tiene penas de cárcel.

Se ha abierto el capítulo de reacciones. El actual presidente de la Junta, Juan Manuel Bonilla, del Partido Popular, acaba de realizar una declaración institucional: “Como presidente de la Junta de Andalucía me siento en la obligación de manifestar ante todos los andaluces la vergüenza que esta sentencia supone”

Para nada es casualidad que la sentencia se haya conocido después de las elecciones generales. No sabemos si habría afectado al resultado. Ahora le toca decidir a Podemos y a todos los que se van a embarcar con el PSOE para que Sánchez siga en la Moncloa. De momento, no hablado ningún responsables socialista. Sólo el ex presidente del Congreso, José bono. Dice que pone la mano en el fuego por Griñán: “Me produce una gran tristeza tiene mi afecto personal si cabe hoy más que ayer y sigo poniendo la mano por Pepe Griñán en el sentido de que creo firmemente que no se ha llevado ni un euro a su casa”, comentaba.

Ni siquiera una sentencia tan clara como la del escándalo de los ERE sirve para que en el PSOE reconozcan el fraude y pidan perdón. ¿Qué tiene que pasar entonces?