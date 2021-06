Antonio Herraiz: "Última pirueta del Gobierno: Sánchez y Biden hablaron antes del paseo, pero nadie les vio"

Enseguida te cuento lo último que han dicho desde el Gobierno para explicar ese paseo fugaz entre Biden y Pedro Sánchez. Hoy sí que hay noticia en Bruselas. La presencia del presidente de EEUU en la capital comunitaria puede tener importantes consecuencias para los intereses comerciales de España. Y no será por lo que le dijo Sánchez.

Las autoridades de la Unión Europea y Washington han acercado posturas para poner fin a una guerra comercial que dura ya 17 años. En el origen está la disputa entre dos gigantes aeronáuticos. Airbus, compañía europea, y la norteamericana Boeing. De momento el acuerdo no es firme, no está sellado, pero sí está cercano. Es el primer paso para acabar con la guerra comercial que tanto ha perjudicado a productores europeos y por tanto a los españoles con la imposición de aranceles. ¿Consecuencia? El encarecimiento de las exportaciones de productos como el vino, como las aceitunas o el aceite. Estamos hablando de un castigo de 1000 millones de euros.

Una noticia esperada en la que no ha tenido que ver lo poco que le pudo decir ayer Sánchez a Biden. El Gobierno ha seguido hoy con la difícil tarea de dar relevancia a ese fugaz encuentro. El argumento, curioso argumento, que ha difundido esta mañana Moncloa es que no sólo hablaron durante el breve paseo. Dice que lo hicieron antes, aunque nadie lo vio ni nadie lo grabó.

Está claro que no cubrió las expectativas que había generado el anuncio de la factoría de marketing de Moncloa, está claro también que no fue ninguna reunión bilateral, ni reunión ni bilateral, y que a Sánchez le sirvió para hacerse la foto y amplificar la conversación. Lo ha destacado en ‘Herrera en COPE’, Gerardo Correas, presidente de la Escuela Internacional de Protocolo: “Se ha vendido entre comillas una cumbre bilateral, cuando en realidad no existía. Esa es la cuestión. Y de alguna manera la opinión pública se ha sentido defraudada”.

Y hoy te estamos contando todos esos pasos que nos van acercando a la normalidad. Desde la vuelta de los cruceros, la apertura de una terminal del Prat que cerró por la ausencia de viajeros o la apertura de los albergues públicos de Galicia en el Camino de Santiago. Hoy estamos pendientes de la comisión de salud pública. Estudian la petición de varias comunidades de levantar la obligatoriedad de llevar mascarilla en espacios abiertos. Es una medida que va a llegar sí o sí. Es cuestión de semanas, sobre todo viendo el avance del plan de vacunación, aun así los expertos advierten. Algunas voces se preguntan incluso por qué una persona vacunada tiene que seguir llevando la mascarilla. Esto decía Sergiu Padure que es profesor de inmunología en el CEU San Pablo, y médico en el Hospital Gregorio Marañón. Advierte de los riesgos: “Para empezar: el hecho de que una persona esté vacunada no significa que esté protegida al 100%. Dos: el hecho de que una persona esté vacunada no quiere decir que los anticuerpos que ha desarrollado vayan a ser 100% efectivos frente a todas las cepas del virus que sabemos que hay, y aquí en España tenemos varias”.

Hoy la Comisión de Salud Pública y mañana el Consejo Interterritorial de Salud, van a analizar si levantan la obligatoriedad de la mascarilla al aire libre, en exteriores.