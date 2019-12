Antonio Herraiz: "UGT copia la doctrina Ábalos en el fraude de 40 millones en facturas falsas"

Estamos a las puertas del puente de la Constitución y la Inmaculada. Será más largo en ocho comunidades autónomas que amplían el festivo hasta el lunes. Aquí la DGT hace sus previsiones de tráfico. Calculan más de 6 millones de desplazamientos por carretera. AENA hace también las suyas. Estima que durante estos días pasaron por los aeropuertos españoles 4 millones y medio de pasajeros. Y RENFE suyas, con complicaciones por la huelga convocada por el sindicato UGT. Hay 155 trenes suprimidos. Si eres de los que vas a disfrutar del puente, en general va a hacer buen tiempo, aunque, de momento, el litoral mediterráneo sigue en alerta.

Además de todo lo que rodea el puente, estamos deseosos de conocer la reacción de la dirección de UGT después de que un juzgado de Sevilla haya procesado a este sindicato en Andalucía por el desvío de 40 millones de euros. Es el conocido como caso de las facturas falsas que llevará al banquillo al ex secretario general de UGT en Andalucía, Franciso Fernández Sevilla, y a otras 14 personas, entre sindicalistas y empresarios. Se investiga un fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil que el instructor ha cifrado en más de 40 millones de euros. El dinero que tenía que ir para la formación de trabajadores y parados lo destinaban a fines completamente distintos. Dinero de cursos para su financiación. Una más. ¿Y que es lo que ha dicho la dirección de UGT? Pues lanzar balones fuera. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, dice que esto no va con ellos, que son antiguos dirigentes y que hace siete años depuraron responsabilidades: “La UGT de Andalucía no va al banquillo de los acusados, no está acusada como organización sindical. Ex dirigentes del sindicato efectivamente van a sentarse en el banquillo de los acusados”, decía.

Les suena, verdad. Es la misma doctrina que predicó el ministro Ábalos tras conocerse la sentencia de los ERE. Decía que “no es un caso del PSOE, es un caso de antiguos responsables de la Junta”. Y eso que había dos ex presidentes del propio partido.

Ahora, La antigua cúpula de UGT en el banquillo por un presunto fraude de 40 millones de euros y su secretario general dice que no va con ellos. Le ha faltado mirar al PP. O a Vox.