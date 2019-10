Antonio Herraiz: "Tres mensajes para los que buscan la equidistancia en Cataluña"

Cataluña ha vuelto a evidenciar hoy las dos realidades que están cada vez más distanciadas. Para los que se mantienen en la equidistancia, como si no pasara nada, quédense con tres ejemplos. Hay muchos más, pero son suficientes.

Los graves disturbios de la semana pasada los ha visto todo el mundo. En cualquier otra parte, el objetivo prioritario habría sido identificar a los violentos y hacerles pagar los daños causados. Ni mucho menos, están todos señalados ni detenidos. Pero, no. En esa realidad paralela permanente, la Generalitat lo que ha hecho hoy es abrir la mayor auditoría interna en la policía autonómica. Lo ha autorizado la consejería de Interior y la cúpula de los Mossos para ver si los agentes que recibían piedras, bolas de acero y contenedores ardiendo se sobrepasaron en las cargas.

Más ejemplos del mundo al revés. Hoy los separatistas han convocado una huelga en toda la universidad. Desde la publicación de la sentencia, el desarrollo del curso se ha visto alterado y esta mañana han comenzado una paro indefinido. Muchos rectores y equipos de gobierno, en lugar de abogar por la libertad de los que quieren acudir a clase, se han puesto del lado de los radicales. Lo ha contado en Mediodía COPE, Jordi Salvadó, estudiante de Derecho en la Pompeu Fabra: “A lo único que hemos podido acceder es al recinto del campus, a las facultades no. No hemos podido acceder por culpa del rectorado. No nos están dando ninguna explicación”.

¿Por qué no identifican a los que impiden a los que libremente quieren ir a clase? De eso no se preocupa Torra. Pero es que ha nadie le extraña. Menos escuchando esta mañana a la portavoz del partido de Puigdemont. Se llama Laura Borrás y ha estado en Herrera en COPE.

Atentos a cómo ha tratado de minimizar la quema de contenedores. Han ardido más de 1.000 y 300 policías han resultado heridos. Borrás hace una comparación bastante grosera: “Hay que graduar lo que ocurre, concederle a las palabras la dimensión que tienen. Es distinto que quemen un contenedor, que le vacíen el ojo a un ciudadano. Lo segundo es violencia de lo que no queremos”

Mientras no se condene con rotundidad la violencia, no habrá manera de avanzar. Ese debería ser el primer paso que no llega y que explica todo lo demás.