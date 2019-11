Antonio Herraiz: "¿Se va a tragar Pablo Iglesias el sapo de la sentencia de los ERE?"

La noticia sigue a esta hora en la Audiencia de Sevilla. Poco después de la una de la tarde hemos conocido una de las sentencias más esperadas de la historia de la democracia en España: la sentencia del escándalo de los ERE. Son 1.700 folios que hay que leer con detenimiento pero que suponen un auténtico torpedo en la línea de flotación del PSOE. Hay dos ex presidentes de la Junta de Andalucía condenados, Chaves y Griñán, también la ex ministra Magdalena Álvarez, y supone un castigo no sólo contra una veintena de ex altos cargos socialistas, que también. Saca a la luz la trama de un régimen que ha operado en Andalucía con total impunidad durante casi 40 años.

La Audiencia de Sevilla condena al ex presidente Griñán a 6 años de cárcel por los delitos de prevaricación y malversación. El tribunal entiende que Griñán conocía eso que denominaron fondo de reptiles, un mecanismo para conceder ayudas sin control a empresas y personas vinculadas al PSOE. El otro ex presidente socialista de la Junta, Manuel Chaves, sale mejor parado y ha sido condenado a 9 años de inhabilitación.

¿Qué se ha juzgado? Pues un enorme fraude en el sistema de reparto de ayudas públicas a empresas en crisis en Andalucía. Según la Fiscalía, se repartieron casi 700 millones de euros sin control. El destino eran las ayudas sociolaborales, a todas esas empresas en crisis, a los parados, pero el dinero se lo quedaban unos cuantos elegidos que se lo gastaban en fiestas, drogas, alcohol, prostitutas y todo tipo de lujos.

Ha pasado casi un año desde que terminó el juicio y la sentencia ha llegado justo 9 días después de las elecciones generales. Esto no ha sido casual. ¿Habría cambiado algo el resultado? Ahora es ya tarde para saberlo. Ahora hay que ver la repercusión en las negociaciones. Pedro Sánchez aseguró que promovió la moción de censura tras el caso Gürtel. ¿Y ahora qué? ¿Podemos y Pablo Iglesias se van a tragar este sapo?