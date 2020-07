Antonio Herraiz: "Totana vuelve a fase 1 y, si no somos responsables, retroceremos todos"

Un mes después de que hayamos salido del estado de alarma, no sé si recuerdas lo que se podía y, sobre todo, lo que no se podía hacer dentro de la Fase 1. Las reuniones de más de 10 personas están prohibidas y sólo se permite viajar a otras provincias por motivos excepcionales, sanitarios o laborales. En los bares, nada de barra, ni mesas en el interior y las terrazas sólo pueden abrir al 50%. Las visitas a residencias de mayores, están más que restringidas. Esto lo habíamos olvidado ya, pero deberíamos tenerlo en cuenta sobre todo después de ver lo que ha pasado en Totana, en Murcia. Allí, vuelven a la fase 1 del plan de desescalada. Es la primera localidad que retrocede a ese nivel después del fin del estado de alarma y lo anunciado su consejero de Salud, Manuel Villegas: "El aumento de casos detectados en Totana hace que el municipio tenga que volver a la fase 1 de desescalada, se prohibirá la entrada y salida del municipio".

¿Por qué dan este paso atrás de dos escalones? Por el brote originado en una discoteca. De momento, hay 55 positivos pero se prevé que aumenten en las próximas horas porque se han realizado pruebas PCR a todos los contactos de las personas que estuvieron en esa discoteca.

La situación es parecida a la del barrio de Mendiorri, en Pamplona. Aquí de momento, no están en la fase 1, están en la fase 2, que tenemos más cercana. Se están realizando test a los más de 2.000 jóvenes de entre 17 y 23 años que viven en el barrio. ¿Por qué? Porque durante los días en los que debería haberse celebrado san Fermín, muchos de estos jóvenes no hicieron caso a las recomendaciones de las autoridades. Siguieron juntándose y celebrando los "no sanfermines". Ahora preocupa un brote y todos a hacerse el test. "No suele haber casi nadie por la calle en Mendillorri, la gente está muy concienciada. Prefiero esto, es mucho mejor. Yo en Mendilllorri no veo ni un alma", nos ha contado Pablo, un vecino de la zona.

Y atentos a Cataluña porque se prevén también más restricciones. Sobre todo, después de los datos que hemos conocido en las últimas horas. La Generalitat ha informado que hay casi 2.000 nuevos infectados, de los que 485 son en la propia ciudad de Barcelona y 419 en la provincia de Lérida, la mayoría en la comarca de El Segriá. Allí hay un municipio que es el epicentro de la recogida de la fruta. Se llama Alcarrás. El ayuntamiento ha comprobado que el plan de la Generalitat para localizar los contagios es insuficiente. Por eso, han decidido crear su propio equipo de rastreadores. Jordi Chárlez es su coordinador y ha estado en 'Mediodía COPE': "Que ellos, tienes que darles proxímidad, y ¿cómo damos proximidad? pues tenemos ahora una persona de Senegal que ha estado confinado, sabe exactamente lo que es y él lo que hace es trasladarlo a los compatriotas. Esto nos está ayudando mucho porque les damos una tranquilidad a estas personas".

Mediorri en fase 2. Gran parte de Aragón en Fase 2. Totana en Fase 1. Para hacérnoslo mirar, para que seamos más responsables.