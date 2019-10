Antonio Herraiz: “Torra sigue jugando y poniendo pie y medio en la cárcel”

Hoy termina el plazo para que todos los edificios de la Generalitat quiten de sus fachadas todos los lazos amarillos y el resto de propaganda separatista. Al margen de que es una cuestión de higiene, ensucian, porque hay fachadas a las que estos símbolos le quitan su interés arquitectónico, es una orden que les ha dado la Junta Electoral Central.

La orden no es nueva y ya vimos la respuesta de Quim Torra en las semanas previas a las elecciones generales de abril. Entonces, Torra la incumplió en varias ocasiones y tuvieron que ser los Mossos, por orden judicial, los encargados de quitar la pancarta que habla de presos políticos. Entonces el presidente fue apercibido, se le impuso una sanción por vulnerar la normativa electoral y tendrá que declarar el próximo 18 de noviembre. El asunto no es menor porque esta desobediencia puede costarle, directamente, la inhabilitación.

Hay departamentos de la Generalitat que han empezado a retirar los lazos amarillos de sus edificios. El plazo acaba a las tres de la tarde y habrá que comprobar si Quim Torra lanza el enésimo desafío al estado y a la ley. Se está jugando entrar en la cárcel, ahí están las conexiones con los radicales de los CDR, y luego escucharemos los habituales lamentos.

Pendientes de Barcelona, la segunda ciudad más poblada de España y en contraste vamos a recorrer varios puntos de la España Vaciada. En Arbués apenas viven 13 o 14 vecinos. Este pueblo de Huesca es una pedanía del municipio de Bailo y allí hoy también han parado contra la despoblación. Rosanna De Angeli es una vecina de este pueblo y ha estado hoy en Mediodía COPE: "En el mundo rural, lo que no es rentable, no tiene porqué quitarse. Yo entiendo que no contemos con dos entidades bancarias, pero no se quitan dos, se debería dejar una. Entiendo que no tengamos un autobús con doce horarios diarios, pero sí con seis”, explicaba.

Las campanas de Palencia, de Soria, de Teruel, en incluso de la basílica del Pilar de Zaragoza han repicado este medio día contra la despoblación. Es una llamada más a los que toman decisiones para que firmen un pacto de estado con una fiscalidad especial para las gentes que viven en el medio rural. Estamos a tiempo. Si no, ahí están los datos. En la España Vaciada hay 4.200 municipios y según el INE un 10% puede morir en los próximos cinco años.