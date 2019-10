Antonio Herraiz: "Torra calienta el ambiente y luego se queja de que Sánchez no le coge el teléfono"

Cataluña sigue digiriendo la violencia extrema vivida en las calles la semana pasada. La ruptura es total y la normalidad no va a volver de un día para otro. Una vez que desde la Generalitat han desactivado el botón de las protestas masivas, en los despachos y en el ala separatista tratan de minimizar lo ocurrido desviando la atención.

Pero la realidad es que hoy los violentos han colocado un árbol sobre una vía de tren. Además de los retrasos en la línea R3 de cercanías, el daño podía haber sido mucho mayor. ¿Hasta dónde van a ser capaces de llegar?

Por Herrera en COPE ha pasado hoy la mujer de uno de los policías heridos en Cataluña. Permanece ingresado en el Hospital Sagrado Corazón. La mujer le ha contado a Carlos Herrera que su marido fue golpeado con un objeto contundente. Ese día lanzaron sin control adoquines y bolas de hierro. El agente llegó a perder el conocimiento: “Desde que recobró el conocimiento siempre me ha dicho que nunca ha visto una brutalidad y organización tan bestia. Me decía que no lo veía ni como vandalismo, lo veo como terrorismo. Prefiero ni mirar las imágenes, se me encoje el corazón”.

Es un testimonio que podrían reproducir las mujeres, las madres o los hijos de los policías heridos en los disturbios de Barcelona. Mientras, Torra y los separatistas siguen a lo suyo y siguen calentando el ambiente. Desafiando a la ley, el partido de Puigdemont, el de Junqueras y los radicales de la CUP han pactado una resolución para reivindicar el derecho de autodeterminación. En medidas así está buena parte de la frustración de los catalanes y también de la acción de los violentos. Luego se queja de que Sánchez no le coja el teléfono.

Estamos a menos de 20 días de las elecciones, y Cataluña está eclipsando los problemas que afectan también de lleno a todos los españoles. La economía sigue lanzando señales negativas y el Gobierno en funciones contestando que no hay motivos para alarmarse. Bruselas nos dio un toque por el plan presupuestario para 2020. Nos piden medidas para reducir el déficit y aquí estamos a subir el salario mínimo, las pensiones y los sueldos de los funcionarios, en un claro gesto electoralista.