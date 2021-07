Antonio Herraiz: "De Tico Medina sí se puede decir sin exagerar que fue maestro de periodistas"

El repunte de casos por coronavirus se extiende por toda España. La situación no es ni mucho menos alarmante pero sí está llevando a varias comunidades autónomas a replantearse su plan de desescalada. En Navarra han superado los 500 contagios, una cifra que no se daba desde noviembre, y eso ha llevado al Gobierno foral a dar marcha atrás en su plan de reapertura del ocio nocturno.

Aunque los sanfermines están suspendidos, mañana día 6 sería el 'Chupinazo´, una nueva orden que entrará en vigor el 7 de julio, obligará a los dueños de locales de ocio nocturno, bares y restaurantes a cerrar a la 1 de la madrugada. Esta es la novedad, después de confirmar un aumento de casos, sobre todo entre los más jóvenes. Navarra es una de las comunidades afectadas también por los viajes de estudiantes. En este caso, los positivos llegaron de un viaje a Salou, en Tarragona. Y ahí, entre estos estudiantes, el índice de contagios es muy alto.

El foco se sigue poniendo entre la franja de edad de entre los 20 a los 26 años. No están vacunados y es donde se está registrando un número más elevado de contagios, la mayoría, hay que decirlo, son asintomáticos. Hoy hemos estado en el hotel de Mallorca donde guardan cuarentena los jóvenes contagiados. Es el caso de Claudia. Tiene 18 años, es de Tomares, Sevilla, y ella llegó a Mallorca con sus compañeros de instituto, lo hizo el 27 de junio. En ese grupo iban 17 estudiantes, y 12 de ellos ya han dado positivo. En Herrera en COPE Claudia reconocía que se relajaron: “No nos podemos confiar, seguimos todavía en pandemia. Sí que es verdad que como al principio veníamos de la misma agencia y pensábamos que todos veníamos en las mismas condiciones. Entonces como que aflojamos un poco, la verdad. Sabes, es que yo ahora mismo veo las redes sociales, la gente en la calle y me entra un pánico que no te puedes hacer a la idea.”

Hay que aprender la lección ahora. En Baleares, el Gobierno limita a diez personas el máximo que se pueden sentar y reunir en el exterior de bares y restaurantes. La medida afecta a los locales de Magaluf, en la isla de Mallorca, y de Sant Antoni en Ibiza.

En Castilla y León han registrado hoy casi 500 casos más de coronavirus que hace siete días. Esta tarde se reúne el comité de expertos y sobre la mesa la posibilidad de imponer algún tipo de restricción o frenar la desescalada. Vamos a esperar para conocer esas medidas.

Al margen de las novedades sobre el coronavirus, hoy despedimos a Tico Medina. Tenía 86 años y para los más jóvenes, estamos hablando de uno de los referentes del periodismo español. Se codeó con colegas de profesión como el mítico Richard Nixon y entrevistó a los grandes protagonistas de la historia de España, incluido al entonces príncipe don Juan Carlos de Borbón o Francisco Franco. De la esfera internacional también entrevistó, por ejemplo, a Fidel Castro. Ha marcado una etapa del periodismo español que ha concluido en esta casa, en Herrera en COPE, donde colaboraba desde hace años. Su última intervención con Carlos Herrera, el viernes de Dolores: “Hoy es viernes de Dolores, que esta mañana ya abrió Carlos Herrera, y bien que nos lo ha recordado con la marcha de los campanilleros desde el barrio de Triana”

De Tico Medina sí que se puede asegurar, sin la menor exageración, que fue maestro de periodistas. Descanse en paz, Tico Medina.