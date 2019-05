Antonio Herráiz: "Si Tezanos tuviera que pagar las encuentas de su bolsillo, la periocidad sería otra"

Tiempo de lectura: 1



Enseguida ponemos el termómetro para comprobar la temperatura de los pactos. Te avanzo que hay pocos avances porque sigue el postureo.

Pero antes te voy a hablar de Saybe. Este bebé vive en EEUU, en California, y tiene cinco meses. Ahora mismo hace una vida como cualquier bebé de su edad. Come, duerme, juguetea y llora cuando le da la gana. Esto que es lo habitual, no hace tanto, sus padres pensaban que no iba a ser posible.

En diciembre, el embarazo de su madre había superado la semana 23 y empezó a sentirse mal. Pensó que era lo normal. Pero su tensión superó los 200 y los médicos le aconsejaron que tenían que sacar el bebé. Y en el hospital Sharp Mary Birch de California, que está especialmente preparado para prematuros, se obró el milagro.