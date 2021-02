Antonio Herraiz: "Tezanos sigue tratando de influir en plena campaña electoral"

Que Europa, que la comisión europea es un buen escudo protector ante las fechorías que pretende el Gobierno ya lo hemos comprobado en más de una ocasión. Lo vimos cuando Sánchez e Iglesias pretendían renovar el consejo general del poder judicial reduciendo al mínimo el apoyo parlamentario para sacarlo adelante. Nos dieron, les dieron un tirón de orejas desde Bruselas y tuvieron que paralizar la jugada. Es cierto que se han buscado otra alternativa exprés con la que, en definitiva, quieren controlar el máximo órgano de los jueces.

El último pronunciamiento de la comisión europea se ha producido esta misma mañana. Y ha sido contra la Ley Celaá. Ha sido una declaración casi inmediata tras el recurso presentado por la plataforma Más Plurales. ¿Qué dicen en Bruselas? Pues recuerdan al Gobierno de Sánchez la libertad que tienen los padres para elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Ya sabes que la Ley Celaá elimina el apartado de demanda social y esto tiene una consecuencia muy clara. Primero se tiene que cubrir la oferta de los colegios públicos y eso determina que los concertados, aunque soliciten muchas más plazas de las disponibles, no puedan ampliar la oferta con nuevas líneas.

Hay que decir que el pronunciamiento de la Comisión Europea no tiene ninguna consecuencia inmediata. Pero sí una clara interpretación. Porque Bruselas se podría haber quedado de brazos cruzados, podría no haber valorado una decisión que depende de cada estado miembro, pero en el caso de España, se ha pronunciado, y lo ha hecho con un toque de atención.

Llegamos al ecuador de las elecciones catalanas en medio de una tercera ola del coronavirus descontrolada. En un escenario habitual, sin pandemia, serían algo parecido al día de la marmota. Son las quintas elecciones en poco más de diez años. Los catalanes votaron en 2010, en 2012, en 2015, lo hicieron dos años después y ahora en 2021.

Es verdad que no son unos comicios autonómicos más. Los presos condenados por el intento de golpe separatista están en la calle, Puigdemont sigue fugado, el independentismo se presenta, eso como siempre, dividido para, después, terminar uniéndose, y en el frente constitucionalista la desunión es incluso mayor. La victoria de Ciudadanos en las elecciones anteriores queda ya lejos, está claro que no se va a repetir y el PSC aspira a ocupar esa primera plaza confiando en el efecto Illa, pero no lo tienen del todo claro.

De ahí que sigan utilizando todas las herramientas que tienen a su alcance para que no decaiga la fuerza que ven a su candidato. Hoy los socialistas han vuelto a tirar del Centro de Investigaciones sociológicas, un órganismo público, que pagamos entre todos, y que tiene muy claro a quién obedece.

Hoy nueva encuesta del CIS. A ver si llega el día en el que Tezanos preguntan a los españoles si queremos que con nuestros impuestos queremos que se financien sondeos cocinados y dirigidos dentro de una estrategia dirigida desde Moncloa.

El CIS de Tezanos vuelve a dar la victoria hoy al Salvador Illa. Lo hizo en una encuesta publicada hace dos semanas.

Después vino el CIS que paga la Generalitat, el CIS catalán y dijo que ganaría el independentismo, dejando a Illa en tercera posición. En el de hoy, el de Tezanos, además de anunciar la victoria del PSC, hunde al PP que sería superado por Vox, y refleja el desplome de Ciudadanos, dos movimientos que tienen un claro mensaje: el PSC es la única opción útil al margen del separatismo.

Habrá que ver quién acierta. Lo que es evidente es que este tipo de encuestas que pagamos tú y yo, lo que tratan es de condicionar y, en ocasiones, incluso lo consiguen.