Antonio Herraiz: “La tensión entre los separatistas lleva a Torra a anunciar elecciones"

Te estamos contando que habrá elecciones anticipadas en Cataluña. No sabemos la fecha exacta porque no la ha concretado el presidente de la Generalitat Quim Torra. Lo que ha hecho Torra es una especie de anuncio en diferido. Los comicios se celebrarán una vez que se aprueben los presupuestos. Si nos fijamos en los trámites parlamentarios y en el reglamento electoral, las elecciones podrían ser en torno al mes de junio. ¿Qué pretende Torra con este anuncio en diferido? Lo primero ganar tiempo y alargar una campaña electoral en el que confía en trasladar un claro mensaje a sus electores. El gran rival es Esquerra, que se ha entregado con su abstención a Sánchez y al Gobierno de España. Ese es parte del mensaje que van a trasladar el partido de Puigdemont a los separatistas. Sobre todo después de lo vivido el lunes en el parlamento de Cataluña cuando la presidencia de la cámara, en manos de Esquerra, confirmó la retirada del escaño a Quim Torra. Este es la gota que colmó el vaso y lo que le ha llevado hoy a Torra a anunciar elecciones anticipadas en un mensaje plagado de críticas a Esquerra: “La presidencia del Parlament ha permitido dejar a la intemperie a la presidencia de la Generalitat mediante a una decisión que hasta hace unos días non era compartida por la mayoría de la cámara. No es la primera vez que en esta legislatura nos encontramos con la voluntad de esquivar la represión aceptando sus efectos y ni siquiera verbalizando el desacuerdo”.

Hasta la fecha de las elecciones, pueden cambiar muchas cosas. Y una de las que quiere cambiar el Gobierno forzado por los separatistas de Esquerra es rebajar la categoría del delito de sedición. Esto implicaría que los condenados por el referenjdum ilegal podrían ver cómo se rebajan sus condenas y cómo prodrían salir antes de la cárcel. Y esto alterar los candidatos de los distintos partidos.

Al margen de las repercusiones de este anuncio de Torra, hoy estamos pendientes del juicio contra Ausbanc, esa trama que presuntamente se dedicaba a defender los intereses de los usuarios de la banca. Según la acusación, lo que hacían era extorsionar a las propias entidades. Los abogados de Ausbanc dicen que todo es un montaje.