Antonio Herraiz: "Susana Díaz en versión Poncio Pilato"

Dos días después de la sentencia de los ERE que condena a una veintena de ex altos cargos, el presidente del Gobierno sigue esquivando valorar el fallo. Sí lo acaba de hacer la líder del PSOE andaluz, Susana Díaz. No ha acudido al parlamento de Andalucía a dar explicaciones, que hubiera sido lo oportuno. Así que como seguro que tú también intuías, Díaz se ha ido a la televisión de su máxima confianza, a La Sexta. Y lo primero que ha hecho es desvincularse de la trama de corrupción y de los casi 700 millones de euros malversados. Dice que pedirá perdón las veces que haga falta aunque ella no formó parte de esos gobiernos: “Aunque fuese un tiempo antiguo le pedí a los andaluces perdón porque lo que más me duele es que se manche Andalucía y que además eso sucediera bajo un gobierno socialista”, comentaba.

No estaba en el Gobierno pero cuando ocurrieron los hechos Susana Díaz ya era cargo electo de un partido, el PSOE, que fue el gran beneficiado por la malversación del dinero que tenía que haber ido a los parados. Se ha condenado a un régimen, a una red clientelar de la que Susana Díaz ha formado parte por mucho que ahora quiera ponerse de perfil. La sentencia no condena la financiación ilegal del PSOE. Esto es así, pero también es verdad que condena una forma irregular de conceder ayudas, un dinero que terminó en manos socialista o del entorno del PSOE.

También vamos a ir hasta el municipio de Valdemorillo. ¿Cómo es posible que durante, no sabemos cuánto tiempo, pero intuimos que bastante, 800 kilos de pilas hayan estado enterradas en una zona protegida de aves? Sobra decir que la contaminación que generan pero es que, además, el lugar donde se han localizado es una zona de paso de ganado para consumo humano.

Pues esto, ya decimos, ha pasado en Valdemorillo. COPE ha sabido que todo partió de una denuncia tras localizarse en esa zona -que es una dehesa- una acumulación de restos vegetales procedentes de una poda masiva. Según ha adelantado ABC, la Fiscalía abrió una investigación y la Guardia Civil se encontró con el percal. El caso está ahora en manos de un juzgado de San Lorenzo del Escorial y las miradas se dirigen en la anterior alcaldesa, de un partido local de Valdemorillo.