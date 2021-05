Antonio Herraiz: "Al Supremo ya sabemos que no. ¿Hará caso Sánchez a Felipe González y a Page?"

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue recogiendo argumentos en contra de los indultos a los líderes separatistas catalanes. Al contundente informe de la sala penal del Supremo, al posicionamiento de la propia fiscalía, se unen ahora las voces de destacados dirigentes del PSOE.

Los que mandan ahora en Ferraz suelen despreciar lo que suelen opinar los históricos del partido. En este sentido la más clara suele ser Adriana Lastra cuando habla de los mayores. Pero ahora ya no hablamos sólo de Corcuera, de Leguina o de Nicolás Redondo Terreros, por cierto estos dos últimos expedientados. Un expresidente como Felipe González ha dicho que él no lo haría.

Pero es que no hay que irse muchos años atrás. Esta misma mañana, el presidente de la Junta de Extremadura, Fernández Vara, le ha dicho Sánchez que con él no cuenten. No ha dicho más. Pero le ha faltado añadir que con él no cuenten para justificar una felonía. Más claro ha sido el presidente de Castilla-la Mancha, Emiliano García Page: “Profunda convicción de ciudadano español. También, si me lo permiten, desde mis convicciones socialistas, deseo con toda mi alma y con toda mi fuerza que no se tome esa decisión. Más que una medida de gracia me parecería una medida de desgracia”.

El indulto afecta al conjunto de los españoles. Se antepone una decisión política al cumplimiento de la ley. Y Sánchez lo va a tener muy complicado de explicar entre los suyos. Page o Fernández Vara representan muy bien el posicionamiento de miles de socialistas, conscientes de que el indulto para los que cometieron un delito grave y no se han arrepentido, puede tener un coste político muy alto para el PSOE.

Por lo demás, de lo que está pendiente la gran mayoría de la población es de la vacuna. Este jueves se cumplen 5 meses del inicio de la vacunación en España y el 18 por ciento de la población ya está vacunada. Y además, desde hoy Galicia, Castilla y León, Cataluña y País Vasco se suman a Andalucía y a Murcia en la vacunación de la segunda dosis de los menores de 60 años que recibieron Astrazeneca. Son esos dos millones de personas que se habían quedado en el limbo.

Ya sabes que Sanidad recomendó la mezcla de vacuna, en contra de la opinión de muchos expertos e incluso de la Agencia Europea del Medicamento, que apuesta por repetir con AstraZeneca porque no ve problemas. ¿Qué está pasando? Pues que la mayoría de los que ya se han puesto la segunda dosis no han hecho caso al departamento de Carolina Darias y sí a lo que les han indicado otras autoridades sanitarias. Esto está provocando que en Andalucía el 99% haya preferido repetir con la misma, o el 90% de Galicia y Murcia. Alejandro González es profesor de Geografía e Historia en Cartagena: “Me vacuné el 25 de mayo, este martes pasado, con AstraZeneca, la verdad que la cogí porque no quería cambiar de pauta ni probar con la Pfizer”.

Todos coinciden. Critican que el Gobierno les haya trasladado la responsabilidad de elegir la segunda dosis.