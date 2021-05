Antonio Herraiz: "El Supremo ha dejado sin argumentos a Pedro Sánchez"

Una vez que el Supremo le ha dicho al Gobierno que no avala los indultos, la pregunta es ¿y ahora qué? Escuchando lo que ha dicho el presidente Sánchez en las últimas horas, todo indica que no va a hacer ningún caso al informe del Alto Tribunal: “La constitución recoge tanto el castigo como la concordia. Hay un tiempo para el castigo y un tiempo para la concordia. Este gobierno tomará su decisión en beneficio de la convivencia entre españoles. Tomará su decisión con independencia del número de escaños que le apoyen”.

No han servido de nada las presiones a los magistrados. El Supremo ha dejado sin argumentos a Pedro Sánchez. Dice que no hay razones de justicia, equidad ni tampoco de utilidad pública para indultar a los 12 condenados por el intento de golpe separatista en Cataluña. Pero Sánchez puede guardar ese informe en un cajón y pasárselo por el arco del triunfo. No es un informe vinculante, sólo preceptivo. Y a partir de ahí, pondrá en una difícil tesitura al Rey que se verá obligado a firmar una polémica decisión política.

Ahora, se abre el capítulo de los recursos contra ese indulto, los va a haber, en un escenario en el que es importante la postura de los condenados. No sólo no se han arrepentido, sino que han manifestado su deseo de volverlo a hacer.

Sánchez se queda sin argumentos porque tiene que explicar a los suyos, a los votantes socialistas, una de sus decisiones más controvertidas. Luego tiene que explicársela también a los catalanes y en especial a los separatistas que son los que le mantienen en Moncloa. Hoy COPE te está contando que se prepara una nueva reunión de lo que denominan mesa de diálogo una vez que el separatista Pere Aragonés ha tomado posesión como nuevo presidente de la Generalitat.

Los independentistas ya han dicho que aceptan el indulto pero quieren más. Reclaman directamente la amnistía. De ahí la estrategia del Gobierno, tratando de apaciguar una respuesta del independentismo ante una medida con gran coste político para el PSOE. Y les van a decir algo así como no os saquéis los pies del tiesto porque a la amnistía no podemos llegar y bastante esfuerzo hacemos ya con el indulto.

Este es ahora mismo el escenario, que mezcla la política con la justicia en un momento en el que no hay apenas novedades para los cerca de 600.000 trabajadores que siguen en situación de ERTE, y pendientes de las negociaciones entre los agentes sociales y el Gobierno. No hay muchas novedades, tratan de llegar a un acuerdo antes del Consejo de ministros extraordinario que se va a celebrar mañana. Habrá prórroga sí o sí, pero si el Gobierno mantiene su intención de rebajar las exoneraciones a las cotizaciones sociales de los trabajadores que sigan en ERTE, es decir, con mayor coste para los empresarios, se hará por primera vez esta pandemia de forma unilateral.