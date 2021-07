Antonio Herraiz: "Sube el precio de la bombona de butano que todo el mundo sabe afecta a los ricos"

Estamos a 20 de julio y se cumple un año y dos meses de esta campaña del Gobierno de Pedro Sánchez. Seguro que la recuerdas. El lema era “salimos más fuertes”.

Un año y dos meses después de lo poco que ha salido más fuerte es el precio de la luz. En el último año ha crecido un 164%. Y hay dos picos especialmente dolorosos para nuestro bolsillo. Uno fue el que se registró en enero durante la borrasca filomena. Otro es el que estamos sufriendo durante este mes de julio. De hecho, hoy el coste de la luz alcanza su récord de los últimos 19 años y el segundo más caro de toda la historia. Está por encima de los 100 euros el megawatio.

Hay muchas razones detrás de esta subida. La que arrastra a las demás es la demanda. Cuando hay picos de demanda, el precio se dispara. En este caso, las altas temperaturas provocan que se multiplique el consumo de aparatos de aire acondicionado y ventiladores. ¿A quién afecta directamente? A los 11 millones de consumidores que en España tienen tarifa regulada. Indirectamente también la resto.

Además de recordar lo vehementes que eran Irene Montero o Alberto Garzón y compañía cuando subía la luz con Rajoy en el Gobierno y lo suaves que están ahora cuando el palo es mayor, la pregunta es, ¿se ha tocado techo? ¿O va a seguir subiendo el precio d la electricidad? En Herrera en COPE se lo hemos preguntado a Borja Osta, que es experto en energía: “Puede que el récord no, pero los mercados de futuro de aquí a final de año la media mensual va a estar superior a 95 euros/mega cada mes. Por lo que seguro que habrá picos que superen este record.”

Hay que recordar que, aunque termina repercutiendo en nuestra factura, el precio del mercado mayorista, ese que hoy está por las nubes, no supone ni un 30% de nuestra recibo. Los impuestos acaparan, siguen acaparando, el mayor peso del recibo.

No es el único sablazo energético que nos deja este martes. La bombona de butano acumula cinco subidas consecutivas y hoy es casi un 5% más cara que ayer. Cuesta 15 euros con 37 céntimos. Y que suba la bombona de butano no perjudica a los ricos, ese término al que siempre recurre el Gobierno cuando sube los impuestos. Que el precio de la bombona de butano afecta a las rentas más bajas. Y que se dispare indica que no puedan gastar en otras cuestiones, prescindir de otros servicios. Y estamos de casi 8 millones de viviendas que todavía siguen utilizando butano. Hablamos de primeras y segundas residencias. No salimos más fuertes, sino salimos más pobres.

Y hoy es noticia también un pillo al que hace tiempo se le acabó el cuento. Te hablo de Francisco Nicolás Gómez Iglesias que se hizo muy popular como el pequeño Nicolás. En 2014, hizo una de las suyas. Ya veremos si es la más gorda. Simuló ser un representante de la vicepresidencia del Gobierno y de la casa Real en un viaje a Ribadeo, en Lugo. Él se presentó como intermediario ante un potente empresario gallego y organizó una mentira que le va a costar cara. La Audiencia de Madrid le condena a 3 años de cárcel. Y no es la única pena que acumula. Arrastra otra condena de un año y 9 meses de cárcel por falsificar un DNI para que uno de sus amigos hiciera la selectividad en su nombre. Todas estas pillerías van a llevar al pequeño Nicolás a la cárcel.