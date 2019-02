Antonio Herráiz "Sin presupuestos no tenía apenas alternativas viables "

Tiempo de lectura: 2



La campaña para las elecciones generales del 28 de abril está lanzada. De hecho, el primer mitin lo ha dado hoy, en Moncloa, el presidente más breve de la historia de la democracia. Sánchez ha aprovechado que esta mañana le miraba todo el mundo, que nadie se iba a mover hasta que anunciara la fecha de los comicios, para alabar sus ocho meses en el Gobierno. No se esperaba autocrítica y no la habido, no iban a faltar las críticas al PP y no han faltado, y cuando ha querido evitar con quién va a pactar tras las elecciones, lo ha evitado. Es evidente que ningún partido va a conseguir la mayoría absoluta, y a Pedro Sánchez le han preguntado si volverá a reeditar su pacto con los separatistas. Y aquí ha comenzado a dar rodeos: "¿por qué no dejamos primero que hablen los españoles. No creo yo que sea lo importante no. Después, en función de cuál sean las mayorías parlamentarias, lo que es importante es no restar legitimidad a las mayorías parlamentarias que es lo que se ha hecho".

Si hubiera sido por Pedro Sánchez habría seguido amarrrado al sillón de Moncloa, pero las circunstancias le han arrollado. Sin presupuestos no tenía apenas alternativas viables pero es que las elecciones eran una necesidad.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha estado en Moncloa casi 9 meses. Y ha intentado impregnar todo de grandes dosis de ideología. Hasta el final. Hoy mismo ha aprobado una ley de educación limitando la libertad de los padres para elegir el centro en el que quieren que estudien sus hijos y tratando de perseguir a la concertada. Y, cómo no, Franco. Hoy han firmado la exhumación de Franco del Valle de los Caídos con muchas dudas jurídicas sobre esta maniobra.

Habrá elecciones generales el 28 de abril, justo un mes antes de las autonómicas y municipales del 26 de mayo. La campaña electoral empieza el viernes de Dolores, así que tendremos una Semana Santa infectada por aires electorales. Son las terceras generales en poco más de 4 años, un dato a tener en cuenta.