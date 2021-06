Antonio Herraiz: "Sánchez prometió que saldríamos más fuertes y los embargos crecen un 84%”

Un día después de la decisión de Reino Unido de mantener a España como lugar de destino no seguro, la Comisión Europea ha dado un toque de atención a nuestro país. Recuerda que hay que exigir una prueba PCR negativa a los turistas de fuera de la Unión, incluido a los que lleguen de Reino Unido. Ya no forman parte del club comunitario y eso se tiene que notar. El lunes para entrar a España no será necesario ese test negativo si tienes la pauta completa de la vacuna, si estás completamente inmunizado.

Esto de puertas afuera, de puertas adentro tres comunidades mantienen el pulso contra la decisión del Gobierno de imponer limitaciones al ocio nocturno y a la hostelería. Hoy en MEDIODÍA COPE nos estamos preguntando si pueden negarse a cumplir una orden que no ha sido consensuada en el Consejo Interterritorial de Salud. Todos los juristas consultados por COPE consideran que Sanidad no tiene herramientas jurídicas para cerrar el interior de la hostelería o para limitar aforos. Juan Luis Jarillo, es profesor de Derecho Civil de la Universidad CEU San Pablo: “No son de obligado cumplimiento porque el propio reglamento del consejo dice que se aprobarán en su caso por consenso, y son a través de recomendaciones. No tenemos ni consenso claridad, al final en esa uniformidad de medida”.

No lo hicieron en su momento y ahora tratan de imponer a destiempo unas normas cuando la situación epidemiológica es mucho mejor que la que teníamos al final del estado de alarma.

Y hoy han hablado por teléfono Pedro Sánchez y el nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña. No conocemos los detalles de la conversación, pero igual ha sido muy próxima a uno de los monólogos de Gila con su inseparable teléfono, próxima al disparate. Pedro, ¿de los indultos qué? Nada, Pere, cuenta con ellos. Y así han quedado en reunirse a lo largo de este mes para dar el último empujón a la felonía. ¿Estará en la mesa de negociación Oriol Junqueras, encarcelado por malversación y sedición? Es lo que quieren los republicanos y ya saben cómo suele responder Sánchez a sus deseos. Los indultos van a llegar y después, como te está contando COPE, habrá crisis de Gobierno.