Antonio Herraiz: "La respuesta de la concertada a la Ley Celaá no va a poner las cosas fáciles al Gobierno"

A esta hora sigue la incógnita sobre quién será el próximo presidente de los Estados Unidos para los próximos cuatro años. Viendo la evolución del escrutinio, cuenta con cierta ventaja el candidato demócrata Joe Biden, pero faltan millones de votos por contar y eso ofrece ciertas esperanzas todavía a Donald Trump. La llamada de los republicanos ha tenido efecto, han tenido una respuesta en las urnas que en ningún caso reflejaban las encuestas y ahora hay que ver si es suficiente para darles el vuelco. Ahí están estados como Michigan, con leve ventaja para Biden, o Carolina del Norte, Wisconsin y Pensilvania. Todavía con todo abierto. ¿Cuándo se podrá conocer el resultado definitivo? Va a tardar horas, e incluso días, aunque Trump se ha presentado ya como vencedor y denunciando fraude en el voto por correo.

“Nos estamos preparando para ganar estas elecciones. Honestamente, hemos ganado estas elecciones”, añadía el candidato republicano.

Gane Trump o gane Biden, los resultados que ya se conocen son la prueba de que la realidad que aquí tenemos en España del actual presidente de Estados Unidos es muy distinta a la que tienen millones de norteamericanos. Pasan por alto sus excentricidades, sus salidas de tono y votan pensando, fundamentalmente, en el bolsillo. Y luego está otra realidad, que el candidato demócrataBiden no ha tenido la suficiente entidad para frenar la inercia de Trump, incluso con la prensa en contra.

Enseguida te cuento la última hora de Estados Unidos, además de las nuevas restricciones en España, donde se anuncian el cierre de bares en Murcia desde el sábado, el confinamiento de los municipios de Cantabria hasta el lunes y también el cierre de las actividades no esenciales en 60 ayuntamientos de Galicia. Con la pandemia descontrolada, el Gobierno sigue avanzando y colando leyes que nada tienen que ver ni con la crisis sanitaria ni con la crisis económica que tenemos encima. La prueba más significativa es la ley Celaá. Más de 200.000 personas se han sumado ya a la campaña de la plataforma “Más Plurales” en contra de la ley Celáa, que supone un ataque contra la educación concertada y la libertad que tienen los padres para elegir el centro en el que quieren que estudien sus hijos. Santiago García Gutiérrez secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, advertía en Herrera en COPE que no van a parar hasta que se les escuche. “Hay un ataque a la enseñanza concertada, a la libertad de elección de las familias, a los proyectos educativos de los centros, a la enseñanza a la religión. En fin, hay un ataque a muchos aspectos de la educación que no podemos quedarnos parados. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que movilizar”, defendía Santiago García Gutiérrez.

Es lo de siempre. Si no piensas como yo, voy a por ti. Y la educación concertada es un blanco fácil para este gobierno. Pues igual no lo tienen tan fácil y ahí están, de momento, esas 200.000 firmas.