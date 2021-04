Antonio Herraiz: "¿Quién y por qué envía esas cartas con una navaja y balas en el interior?"

Otro fallo de seguridad en un ministerio permite que a un ministro le llegue, por carta, un mensaje amenazante. Cuando todavía no se ha resuelto la investigación de los tres sobres con balas dirigidos a Marlaska, a Pablo Iglesias y a la Directora General de la Guardia Civil, desde el Gobierno han confirmado que la Ministra de Industria, dentro del propio ministerio, ha recibido una navaja marcada de rojo. Ahora hay que determinar si ese rojo son restos de sangre, o es pintura.

Lo que hay son muchos interrogantes abiertos. Primero. ¿Quién y por qué envía esas cartas con siete balas al Ministerio del Interior, y ahora esta navaja al Ministerio de Industria? De momento, el remitente sigue en el anonimato mientras la izquierda lo está aprovechando para criminalizar a todos los demás. Hoy lo ha vuelto a hacer la socialista Adriana Lastra, señalando directamente a Vox.

Segundo. ¿Cómo es posible que primero siete balas y ahora una navaja se cuelen en un ministerio? En el de Industria, y primero en el de Interior. En el caso de las balas, la primera línea de investigación ha mirado hacia Correos, desde donde señalan a la subcontrata y al trabajador que tenía que vigilar las cámaras y el escáner. El actual presidente de Correos es Juan Manuel Serrano, ex jefe de Gabinete de Pedro Sánchez y amigo personal del presidente del Gobierno. Ese es un frente que hay que aclarar y que quieren resolver, ya digo, señalando a un trabajador en cuestión. Pero es que además del filtro de Correos los sobres han conseguido saltarse también los controles de un Ministerio cuya protección debería de ser máxima.

Lo que es evidente es que todos estos envíos y sus repercusiones han conseguido reventar la campaña electoral en Madrid. Mientras se sigue sin localizar al remitente, tanto PSOE, como Podemos y Más Madrid se agarran a estos envíos para tratar de movilizar a los suyos. Saben que las encuestas no le son favorables, especialmente al PSOE, y la única forma de dar la vuelta a los sondeos es crear un clima de tensión, abrir de nuevo las trincheras y plantear todo como una falsa dicotomía entre la democracia o el fascismo. ¿Los votantes van a tener en cuenta estas amenazas? ¿Van a dar la vuelta a las encuestas? Herrera en COPE se lo ha preguntado esta mañana a Narciso Michavila, director de la consultora GAD3: “La única incertidumbre de verdad es si Ayuso conseguirá la absoluta o no. En estos momentos no la tiene, pero es que cada vez, va subiendo más. Y yo sostengo que si sigue con esta estrategia, van a terminar dándosela el martes”.

Mientras se calienta el panorama político, a ocho días para las elecciones en Madrid, la pandemia sigue, y lo hace con una evidente preocupación. Está bajando, y te lo estamos contando en COPE, la edad media de los pacientes ingresados en una UCI. Esto tiene una explicación. La vacunación es eficaz y lo están notando los más mayores, los que están en las residencias y los que viven en casa. Pero tiene otra explicación… los más jóvenes se están relajando, y no, la pandemia sigue y continúan añadiendo contagios y también fallecidos.