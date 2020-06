Antonio Herraiz: "El que llamaba a los españoles bestias carroñeras dice ahora que Cataluña es nuestra casa"

El verano está cada vez más cerca, te venimos contando la llegada hoy de los primeros alemanes a Baleares dentro de un plan piloto que va a permitir la llegada de casi 11.000 germanos a las islas y atentos a este mensaje promocional que ha lanzado hoy la Generalitat de Cataluña. Nos dice: “Estas aguas, estas huellas, estos colores, nuestra gente te está esperando. Cataluña es tu casa”.

En la Generalitat de Quim Torra quieren ahora que los españoles vayan a Cataluña este verano, que lleguen se bañen en sus playas y que, fundamentalmente, se gasten el dinero allí. Atentos a lo que ha dicho hoy el que no hace tanto llamaba a los españoles bestias pardas. Es el presidente de la Generalitat, Quim Torra: “Que sepan encontrar en Cataluña eso que sentimos todos los catalanes... que es nuestra casa”. Cataluña es mi casa. Y así lo siento, sí. Pero Este Torra es el mismo que insultaba a los españoles. Es el mismo que quiere independizarse de España. Y es el mismo también que ha asumido ese mensaje de la alcaldesa de Barcelona Ada Colau. Mensaje contrario a los turistas. Porque molestan. Ahora hay que llamar al resto de españoles para que vayan a Cataluña. Qué cosas hay que escuchar al racista Torra.

Y hoy ha estado en Herrera en COPE, Rodríguez Zapatero. No teníamos dudas. Está encantado con el Gobierno de coalición del PSOE y Podemos. Y para los que creen que la crisis del coronavirus ha debilitado la relación entre los socios, para los que piensen que una gestión que deja en España más de 40.000 muertos y 243.000 contagiados, debería llevarse por delante a este y a cualquier otro Gobierno, Zapatero cree lo contrario. Les ve más fuertes que nunca. Así se ha expresado el ex presidente: “El entendimiento es bastante razonable, y le dirá más sobre la crisis tan dura del coronavirus pues no va a hacer otra cosa que unir al Gobierno, porque no hay nada que una más que una situación tan difícil”.

Esto es lo que ha dicho Zapatero ante otras muchas cuestiones. Además la entrevista con Herrera en COPE, que puedes escuchar íntegra en COPE.es, ha estado “fulerete”, como es habitual en él. Porque ha negado todas las alertas sanitarias que lanzaron los organismos internacionales desde enero. Cerca de 40 avisos. Uno de los más contundentes el que hizo la Organización Mundial de la Salud el 24 de febrero. Además de la alerta de los organismos internacionales, el gobierno contaba con otras advertencias a las que tampoco dio valor. Y hay un mando policial que fue cesado por ello. Es José Antonio Nieto González, ex jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional. Tras recomendar a los agentes llevar mascarilla, Sanidad dijo que no, que prescindieran de ellas. Después fue cesado. Ahora, ya jubilado, ha hablado para COPE y le vamos a escuchar enseguida, es un testimonio clave.