Antonio Herraiz: "¿Qué aporta un jurado popular?"

La última hora nos lleva a la Audiencia de Sevilla. Estábamos pendientes de la decisión del juez del caso de los ERE. Tenía que decidir si lleva a la cárcel a los cuatro principales condenados por el fraude tal y cómo pedía la Fiscalía anticorrupción. Finalmente el auto que hemos conocido permite que continúen en libertad los ex cuatro altos cargos de la Junta ya que consideran que no hay riesgo de fuga.

En otra sede judicial, en la Audiencia de la Coruña, el juicio por el crimen de Diana Quer vuelve a cuestionar la figura del jurado popular. Esta mañana, el presidente del tribunal que tiene que decidir el futuro penal del Chicle ha devuelto el veredicto que le había remitido el jurado popular. ¿Por qué? Pues porque hay errores formales y contradicciones. Además, no está fundamentado lo suficiente.

No es la primera vez que esto ocurre y vuelve a poner sobre la mesa lo que aporta esta institución judicial. Tiene una larga tradición en España, eso es así, el jurado popular está previsto incluso en la propia Constitución, esto es así, y hay que aclarar que sólo puede intervenir en determinados casos, no en todos los delitos.

Pero teniendo en cuenta que ciudadanos de todo tipo de ámbitos pueden formar parte de este jurado tras un sorteo, pues a partir de ahí surgen las dudas y el debate. Da igual la formación que tengan. Normalmente no saben nada de derecho y puede formar parte desde un fontanero a un comercial.

¿Son fiables? Pues hay opiniones a favor y en contra, y ahí está el debate después de que el tribunal encargado de juzgar el crimen de Diana Quer haya devuelto el veredicto contra el chicle por errores formales y contradicciones. Así recibido Juan Carlos Quer, el padre de Diana, esta decisión: “Por mi parte ahora lo que corresponde es respeto, dejar que la deliberación se puede efectuar del modo más tranquilo posible”, comentaba. Habrá que esperar a las correcciones de este jurado.

Estamos a viernes. No conozco a nadie que no se haya enterado que hoy es eso que llaman Black Friday. Es una tradición importada de EEUU que se ha convertido en toda una campaña comercial. Descuentos en ropa, electrónica, tecnología coches y todo tipo de productos. Casi nada es ajeno a este Black Friday. Un oyente le contaba a Carlos Herrera que si quieres comprar un tractor también puedes encontrar ofertas. Y en este contexto que va a llevar a muchos a gastar, a consumir y adelantar sus encargos de Navidad, la realidad económica de España sigue lanzando indicadores que no nos hacen estar optimistas ante el horizonte que se nos viene. La firma de hipotecas se ha hundido un 31%. El dato de septiembre fue el peor en cinco años. Además, el Banco de España ha confirmado el frenazo en la actividad de las empresas españolas en los 9 primeros meses del año. Como para andar jugando en las negociaciones para formar Gobierno.