Antonio Herraiz: " Qué amargo sabe el jarabe democrático que recetaba Pablo Iglesias"

Hoy nos hemos levantado con la noticia más esperanzadora de los últimos meses. Cierto es que cada vez conocemos más detalles del coronavirus, pero como todavía quedan muchas incógnitas, en estos momentos, la única opción para salvarnos del bicho es la vacuna.

De todos los ensayos que están en marcha, uno de los más avanzados se desarrolla en EEUU. El experimento lo lidera una empresa de Massachusetts que se llama Moderna y al frente del laboratorio, como director técnico está el español Juan Andrés. Esta mañana, este investigador ha hablado en exclusiva con Carlos Herrera y le ha contado que tienen un prototipo de vacuna que ha sido probada ya con éxito en 45 voluntarios. Todos estaban sanos y la esperanza surge porque todos han generado anticuerpos y no han tenido efectos secundarios. Este es un paso fundamental para bloquear la expansión de la enfermedad. ¿Cuál es la siguiente fase del ensayo de esta vacuna? Ampliar la muestra, es decir, experimentar con 600 personas y si sale bien con miles, filtrando perfiles como mayores y niños.

Con todas las vacunas, con todos los experimentos farmacéuticos siempre surge la misma pregunta. ¿Cuándo podrá estar disponible?Herrera en COPE se lo ha preguntado al español que está al frente de este ensayo en EEUU. Y esto es lo que ha respondido el científico: “Y estamos viendo que, si todo sale bien, probablemente tengamos una vacuna a finales de año en Estados Unidos. Obviamente hay que aprobarla y después estamos también pensando en tener la vacuna disponible a partir de primeros de año en países fuera de Estados Unidos”.

Esta vacuna está ya muy avanzada, aunque todavía le faltan por superar algunas fases para que pueda llegar a los hospitales y a las farmacias. Por eso cautela, sí, y también mucha esperanza.

Por lo demás, en cuanto a la gestión de la pandemia, que enseguida te contamos lo que dice el CIS de Tezanos y que no te va a sorprender, en la calle crece la indignación. Y aquí hay que subrayar que el que quiera protestar que lo haga, siempre cumpliendo las normas del estado de alarma y los criterios de distanciamiento que marcan desde Sanidad. Esto es una obviedad, pero en demasiados casos se está olvidando. ¿Es oportuno acudir con las cacerolas a la vivienda del vicepresidente del Gobierno donde están sus hijos? Ni contra Pablo Iglesias ni contra nadie alentaría yo acosos o escraches, que es, precisamente, lo que hacía él cuando los acosados eran dirigentes del PP y sus familias. Recordamos las palabras de Iglesias: “Los escraches no son más que el járabe democrático que aplican los de abajo a los de arriba, no son más que la expresión de la democracia cuando se hace digna de los de abajo”.

¿Descartamos entonces el acoso contra cualquier persona, sobre todo si hay niños de por medio? Parece evidente, sobre todo, porque si te aplican el mismo jarabe democrático que tú recetabas, te das cuenta de lo amargo que sabe.