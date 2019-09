Antonio Herraiz: “La puesta en escena de Ana Julia Quezada choca con la versión de la Fiscalía”

Ana Julia Quezada se ha ratificado hoy en la Audiencia de Almería. Ante el jurado popular, la autora confesa de la muerte del pequeño Gabriel Cruz ha insistido en la teoría del accidente. Mató al pequeño pero no quería hacerlo: “Me acuerdo que me dijo negra, fea, cállate no me mandes yo no quiero que estés con mi padre. Yo simplemente le tape la boca, no quería hacerle daño. No quería matar al niño”, declaraba esta mañana entre lágrimas”.

Y ya no recuerda más. Ana Julia Quezada ha estado declarando durante dos horas y media con una puesta en escena bien diseñada. Sobre ella pesa la pena de prisión permanente revisable. La fiscalía sostiene que asesinó a sangre fría a Gabriel. Lo molió a palos y el niño sobrevivió durante más de 45 minutos a los golpes de Ana Julia Quezada.

Suena parecido al IRPF, que es mucho más conocido, pero tiene poco o nada que ver. El IRPH es un índice hipotecario que marca el interés de los préstamos que conceden los bancos. Dejó de publicarse en 2013 porque empezaron a aparecer denuncias contra este índice. ¿Qué es lo que pasó? Que el Euríbor comenzó a bajar hasta el 0% y el IRPH se estabilizó en torno al 2%. En España hay un millón de hipotecados con este indicador que veían cómo sus préstamos tenían un sobrecoste de entre 200 y 300 euros mensuales. Tras varias resoluciones de los tribunales españoles, el asunto llegaba a la justicia europea y hoy el abogado del Tribunal de Justicia de la Unión ha determinado que este IRPH es abusivo. En COPE, le dábamos la noticia a Asunción, una afectada que ha sentido un respiro tras confirmarse la sentencia.

El dictamen del abogado general no es vinculante pero sí es determinante. Varias reflexiones. Hay que conocer cómo se va a concretar la sentencia, cómo se estipula la retroactividad pero le puede suponer un gran agujero a la banca. Esto va añadir nuevas trabas a la hora de conceder hipotecas y más comisiones para hacer frente a esta cantidad. Otra reflexión más, para los que son dados a criminalizar siempre a los bancos. Muchos de los que firmaron este indicador hipotecario IRPH no sabían lo que firmaban, pero otros sí, porque era mucho más interesante que el Euríbor. El interés del IRPH estaba de media en el 2% mientras que el Euríbor rozó el 5,4%. Ante esa diferencia, los clientes lo tenían claro. Lo digo para los que hoy se acuerden sólo de la responsabilidad de los bancos.