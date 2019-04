Antonio Herráiz: "El PSOE confía en los partidos que les apoyaron en la moción de censura"

Tiempo de lectura: 2



Hace tiempo que la precampaña ya no se diferencia nada de la campaña electoral. Y desde hace ya muchos meses en la política española no hay tregua. Mucho menos cuando se trata de discutir sobre propuestas electoralistas como las que ha aprobado el Gobierno en lo que han llamado viernes sociales. Seis de los decretazos de Pedro Sánchez se someten hoy al examen de la Diputación Permanente del Congreso. Ahí aparecen el aumento del permiso de paternidad o las subvenciones a los parados mayores de 52 años.

Estamos a 25 días para las elecciones y todo apunta a que los decretos del gobierno serán convalidados con el respaldo suficiente. Es decir, el PSOE confía en que votarán a favor todos los partidos que les apoyaron en la moción de censura. El respaldo de BILDU será determinante y el PNV no desvelará su voto hasta el final. Aún así, no están faltando las críticas por presentar estas medidas en plena precampaña electoral y no se descartan enmiendas durante el debate que se prolongará hasta la tarde en la diputación permanente.

Por cierto, en esta clave electoral en la que estaremos hasta el 26 de mayo, en este miércoles hemos conocido el destino de uno de los fichajes de Ciudadanos. El ex presidente de Baleares, José Ramón Bauzá será el número 5 de la lista de Albert Rivera al parlamento europeo. De este modo, Rivera pesca en ex del PP, en ex del PSOE, con Soraya Rodríguez, y en ex de UPYD con Maite Pagazaurtundúa.

En este Mediodía COPE estamos también en Sevilla. Allí se celebra la cumbre mundial del turismo. Sigue siendo el gran motor de la economía española que atrajo el año pasado a 83 millones de visitantes internacionales. Uno de los grandes protagonistas de este foro es el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Va a intervenir en una conferencia sobre liderazgo mundial. Cumbre en la que participan 1.500 personas llegadas de 180 países y en la que Pedro Sánchez ha apostado por el turismo rural para luchar contra la despoblación. El problema es que muchos negocios rurales, exclusivamente de fin de semana, no están sirviendo para fijar población porque sus propietarios, entre semana, viven en la ciudad.