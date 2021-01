Antonio Herraiz: "El principio de acuerdo sobre Gibraltar es mucho mejor que el Brexit a las bravas"

El último día del año sigue marcado por la evolución de la pandemia. Los datos que te venimos contando confirman que la curva sigue creciendo en prácticamente toda España. Y todo a las puertas de una de las noches en la que más se intensifican los contactos.

De momento, dos comunidades mantiene el cierre total, son la Comunidad valenciana y Navarra donde no se permite la entrada de familiares si no están empadronados, si no tienen su residencia allí. Pero hay comunidades que no descartan adoptar un confinamiento como el que vivimos durante la primavera. Es el caso de Extremadura. Su vicepresidente, José María Vergeles, pide a los extremeños que se queden en casa. “Lo que tendrián que quedar son todas las calles vacías y todos locales de hostelería. Hay que hacer una celebración lo más discreta y segura posible en esta nochevieja”.

En Extremadura se adelanta el toque de queda a las 10 de la noche. Eso va a ser a partir de mañana 1 de enero. También se reducen los aforos al 30 por ciento. En la hostelería, las mesas no van a poder ser ocupadas por más de 4 personas.

Y en un día tan especial como este 31 de diciembre miramos a Reino Unido. ¿Por qué? Porque esta medianoche finaliza el periodo de transición del Brexit y comienza una nueva fase en las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea. ¿Qué es lo que cambia a partir de ahora para los 246.000 españoles que viven en Gran Bretaña? En principio no mucho. Si estás registrado como residente en el Sistema de Asentamiento tienes garantizados tus derechos de residencia, trabajo y acceso a la sanidad (siempre y cuando pagues allí tus impuestos, claro). El problema surge si quieres ir a trabajar o a vivir a Reino Unido a partir de mañana. Ya no hay libre circulación y por tanto tienes que solicitar un visado. Ese visado también lo vas a tener que solicitar si quieres ir a estudiar allí por un periodo superior a 6 meses. Una cuestión más que cambia. ¿Qué pasa si quiero viajar a Londres o a Manchester para hacer turismo? Hasta el 30 de septiembre, valdrá con el DNI, pero a partir del 1 de octubre será necesario viajar con el pasaporte.

Esas son algunas modificaciones que tienes que tener en cuenta, pero el gran problema del Brexit sigue en Gibraltar. Si no hay acuerdo antes de fin de año, la verja del peñón se convertirá en frontera. Y aunque los efectos no serán inmediatos, será una frontera pura y dura. Por eso, los más de 11.000 españoles que cruzan a diario la verja para trabajar en Gibraltar viven estas últimas horas del año con máxima incertidumbre. Antonio Paula Sánchez es uno de ellos. Trabaja en un centro de menores del peñón y su destino está unido a Gibraltar: “La ministra dijo que se van a sellar los pasaportes, eso supone 5 minutos. Si hay 1.000 personas eso supone 4 ó 5 horas de cola, se hace inviable el trabajo y el tránsito de productos frescos", ejemplificaba en nuestros micrófonos.

Como todo en la vida, un buen acuerdo siempre es mejor que una ruptura.