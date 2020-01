Antonio Herraiz: ”Un político inhabilitado no puede seguir siendo presidente”

La última hora se sitúa a esta hora en el Supremo. El Alto Tribunal decidía hoy sobre el futuro político más inmediato del presidente de la Generalitat. Y no son buenas noticias para Quim Torra ¿Qué decidía hoy el Supremo? Tenía que pronunciarse sobre su inhabilitación de Torra. Fue condenado por desobedecer la orden de retirar propaganda separatista durante la campaña electoral, la Junta Electoral acordó que tenía que ejecutarse la sentencia que le inhabilita a año y medio, pero Quim Torra pidió como medida cautelar, que no se ejecutara. Hoy el Supremo le ha contestado que hay que cumplir la sentencia y la orden de la Junta Electoral. Por tanto, Torra se quedaría sin su acta de diputado y el siguiente paso, es si puede seguir siendo Presidente de la Generalitat de Cataluña sin ser diputado. Ya verán como maquinan informes de los más inverosímiles para que Torra siga en el cargo. Sino fuera así, se abriría un panorama incierto, porque su número dos, Pere Aragonés, es de Esquerra, partido rival, y todo apunta a que desembocaría en nuevas elecciones autonómicas en Cataluña.

Es la ÚLTIMA HORA que seguro va a traer consecuencias en las próximas horas, en los próximos días, y que afecta a una comunidad golpeada de forma brutal por el temporal. SE buscaba a tres personas en Cataluña y los servicios de rescate han confirmado que esta mañana han localizado dos cadáveres. Uno en Palamós, en Gerona, y otro en Jorbá, Barcelona. La borrasca Gloria deja ya 12 muertos y todavía hay cuatro desparecidos.

Además, la noticia también está en el mar, en aguas cercanas a Marruecos. Desde anoche no se sabe nada del pesquero gaditano Rua Mar. A bordo viajan seis marineros y se ha iniciado un dispositivo de búsqueda que, de momento, no ha dado resultado. Las familias de los marineros esperan angustiados. Cope Cádiz, Fernando Crespo: “El barco perdido tiene puerto base en Algeciras. Se dedica al palangre de fondo y mide catorce metros de eslora. Por el momento, no se ha encontrado resto alguno de naufragio. Algunas fuentes indican que el helicóptero de salvamento marítimo ha hallado la radiobaliza, pero no se ha podido localizar el pesquero del que no se sabe nada desde las dos de la madrugada”.

Búsqueda angustiosa de estos SEIS marineros de este barco gaditano.

