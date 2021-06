Antonio Herraiz: "La policía no puede ir midiendo con el metro, habrá que ser responsables con la mascarilla"

El fin de la mascarilla en exteriores va a llegar a España con más de 15 millones de personas inmunizadas. Lo ha aprobado esta mañana un consejo de ministros extraordinario, dos días después de autorizar los indultos y con los presos ya en la calle sin cumplir la totalidad de su condena y desafiando de nuevo a la democracia.

El anuncio del final de la mascarilla en exteriores lo hizo el viernes pasado Pedro Sánchez y el Gobierno, esta mañana, ha aprobado el decreto para cambiar la ley. De esta manera, a partir del sábado si estamos en la calle nadie nos podrá recriminar que no llevamos la nariz y la boca tapadas.

La norma recuerda varias situaciones que hay que tener en cuenta, si no queremos llevarnos sorpresas. Fundamental, la mascarilla sigue siendo obligatoria en espacios cerrados y en los transportes. Si sales de casa sin mascarilla y entras a una tienda, a un súper a comprar, tienes que llevar una en el bolsillo y cuando entres ponértela. Además, si te juntas en un espacio con gran aglomeración de gente y no puedes guardar la distancia de seguridad también seguirá siendo obligatoria. En concreto, metro y medio. ¿Cómo lo van a controlar las policías locales? Se lo hemos preguntado a Jesús Bariáin, de la policía municipal de Pamplona: “La intervención policial va a ser determinante en estos casos. ¿Cómo se controla? Pues con mucha voluntad, como llevamos desde principio de la pandemia, y con mucha cintura, evidentemente no vamos con un metro, la policía no va con un metro para medir, no va detrás de cada ciudadano”.

Lo de las mascarillas será a partir del sábado. Ya sabes que el Gobierno ha aprovechado la zozobra que todos hemos arrastrado durante la pandemia para aprobar cuestiones que nada tenían que ver con la crisis sanitaria y económica que tenemos encima. Ahí están la nueva ley de educación y también la ley de la eutanasia. Esta última entra en vigor mañana después de tramitarse a toda velocidad y sin consultar, entre otros organismos, al comité de bioética.

Hoy en COPE estamos escuchando a los enfermos incurables que se resisten a morir, que quieren vivir hasta el final. No siempre es fácil y por eso exigen que se amplíen los cuidados paliativos para que el dolor no sea permanente. Hoy hemos conocido la historia de Carolina. Es madre de familia numerosa y hace 8 meses le diagnosticaron una enfermedad incurable. Ella quiere disfrutar de la vida hasta el final y a su lado tiene a su marido y a sus hijos como María: “Sigue transmitiéndonos todo su cariño, aunque no pueda y le cueste hablar, le cueste relacionarse, pero seguimos como en casa nosotros, riéndonos con ella, comiendo con ella, dándole sus chocolates, seguimos cuidándola”.

Carolina tiene 8 hijos y apoyo no le falta. Su historia combina el dolor y también la alegría y por eso te recomiendo que la veas -te va a gustar- en nuestra web, en COPE.ES.