Antonio Herraiz: "Pocas cosas hay más duras que ver cómo asesinan a bocajarro a tu madre, tu abuela y tu tía"

No sé si hay algo más duro que ver cómo tu padre asesina a bocajarro, con una pistola, a tu madre, a tu abuela y a tu tía. Dos niños de 4 y 7 años tuvieron que ver esa terrible escena y aunque son pequeños, tienen consciencia de lo ocurrido y les va a marcar para toda la vida.

Son dos de las muchas víctimas que deja el triple crimen machista de Valga, en Pontevedra. Tres están muertas. La ex mujer, la ex suegra y la ex cuñada del asesino. Por ellas poco se puede hacer ya. Por eso hoy nos hemos preocupado por los niños. Ahora mismo siguen acogidos en casa de unos vecinos pero la prioridad va a ser trasladarles a la vivienda de un familiar directo. La Secretaria General de Igualdad de la Xunta, Susana López Abella, ha comentado en Mediodía COPE que “todos sabemos que esos niños van a tener que necesitar muchísimo apoyo, no solo psicológico, sino apoyo socieoeducativo y mucho más para superar un trance que les va a marcar de por vida”, comentaba. El padre de los niños ha declarado esta mañana ante el juez y tras confesar los hechos ha ingresado en prisión.

En cuanto a las cuestiones para tratar de desbloquear la situación política estamos ante horas decisivas. Sánchez ha abierto esta mañana una ronda de teléfonos calientes a menos de una semana para que acabe el plazo. Lo ha hecho porque esta tarde se ve con el Rey y quería conocer de primera mano la versión de Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias. Es un episodio más de este teatro en el que han convertido lo que tenía que haber sido una negociación, pero en la que Sánchez no ha querido negociar nada.

El Rey va a comprobar esta tarde la falta de apoyos del PSOE y aunque espere hasta el final para decidir si propone o no candidato, estamos abocados a elecciones el 10 de noviembre. Lo contrario, sería una gran sorpresa.