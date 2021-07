Antonio Herraiz: "Plus Ultra ni es estratégica ni era viable, y el Gobierno lo sabía"

El balón ha echado hoy a rodar en Tokio. La selección española de fútbol se ha estrenado esta mañana en unos juegos olímpicos atípicos, sin público, que vas a poder vivir con toda intensidad, aquí, en la cadena COPE.

Estreno de la selección de fútbol en el que no ha podido pasar del empate a 0 ante Egipto. No es que han sido duros, los egipcios, no, incluso han sido violentos. La inauguración es mañana en una cita olímpica marcada por el coronavirus. Casi hasta el último momento ha sobrevolado una posible suspensión, tras el aplazamiento obligado del año pasado.

Con la mirada puesta en Tokio, y con el presidente Sánchez de gira por EEUU, el Gobierno ha recibido hoy un nuevo revés jurídico. Quizá no tan sonoro como el que le dio el Constitucional, anulando el estado de alarma, pero sí es importante y confirma que el Ejecutivo ha aprovechado la pandemia para tomar decisiones que no se ajustaban a derecho.

El 9 de marzo de este año, cuando llevábamos un año de pandemia, el consejo de ministros aprobó con gran secretismo, por otro lado, un polémico rescate de 53 millones a Plus Ultra. Plus Ultra es una aerolínea de la que, hasta ese momento, apenas se había hablado. Pocos, muy pocos la conocían.

Está controlada por empresarios venezolanos con vínculos chavistas y también con vínculos a tramas de corrupción. Puede que, es una posibilidad algo lejana, pero puede si has viajado a Perú o Santo Domingo, hayas volado con esta compañía. Pero estamos hablando de un grupo que ahora mismo tiene solo tres aviones. Así que esa posibilidad no es grande.

¿Por qué riegan a esta empresa con 53 millones de dinero público? Lo que nos contó el Gobierno en aquel momento es que era una empresa estratégica y viable. El PP presentó un recurso y se abrió una causa en la que también está personado Vox. Ahora, el juez lo paraliza porque la ayuda dice, debe ser justificada y entiende que no lo está. Les da cinco días. Y es muy claro… "las partes deberán acreditar la necesidad de ese dinero que procede de todas los contribuyentes, porque una entrega no justificada, esto lo dice el Tribunal de Cuentas, supondría un menoscabo patrimonial importante sin posibilidad de restauración a una situación anterior. De los 54 millones de la ayuda total,53 casi 54, Plus Ultra ya ha recibido 19. Ahora se paraliza la entrega inminente de 34 millones.

¿Qué es lo que ha dicho el Gobierno? De momento, nada. Pero avisado estaba. Se trata de una empresa que estaba en crisis antes de la pandemia y ni era viable ni tampoco estratégica. Ahora el juez paraliza la inyección económica.