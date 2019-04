Antonio Herráiz: "Pedro Sánchez va a seguir en la Moncloa, la pregunta es cómo y con quién"

Tiempo de lectura: 2



A estas alturas del guión has revisado ya los resultados, has escuchado multitud de comentarios, has hecho tus propios análisis, la pregunta es ¿y ahora qué? La victoria del PSOE, sus 123 diputados no ofrecen lugar a duda, Pedro Sánchez va a seguir en la Moncloa la pregunta que queda en el aire es cómo y con quién.

La aritmética más clara le sale con Ciudadanos. La suma entre socialistas y naranjas les dan 180 escaños pero lo que no es tan fácil es llegar a ese acuerdo. Aunque en política todo es posible a día de hoy no es una opción que se contemple a medio plazo. Durante la campaña, Ciudadanos no se ha cansado de repetir que con Pedro Sánchez no quiere ni bailar, lo de irse a la cama juntos nada de nada, y anoche los seguidores socialistas gritaban en la sede de Ferraz con Rivera no. Ese acuerdo hoy no se atisba en el horizonte aunque escucharán mucho postureo de “yo me voy a reunir con todos”. La última en pronunciarse desde Ciudadanos sobre este asunto ha sido Inés Arrimadas: "A pesar de una campaña que algunos querían polarizar, un partido de centro y liberal ha crecido, se ha consolidado y ejercerá como líder de la oposición en la próxima legislatura".

Después de rozar con la yema de los dedos al PP, a lo que aspiran en Ciudadanos es en darles la dentellada mortal. En una dirección o en otra, no esperen un acuerdo inmediato. Al margen de la comedia habitual que rodea la política, nada se va a mover en público hasta después de las elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo. Ni en cuestión de pactos ni en casa del partido que peor sale parado de estos comicios.

En el PP, Pablo Casado queda en la cuerda floja. El sapo que se ha comido es compartido. No es sólo responsabilidad suya. Y su figura se tambaleará más o menos dependiendo de las grandes plazas que consiga retener o conquistar en los comicios de mayo. El ayuntamiento de Madrid y la Comunidad son claves.

Luego está Podemos que ha perdido 29 diputados y se ve en el gobierno. Y en quinto lugar está VOX. En público venden un éxito rotundo. Y es verdad. Han pasado de 0 a 24 diputados y de 47.000 votos a más de dos millones y medio. La botella medio vacía dice otra cosa. Los resultados en Andalucía, las encuestas y la repercusión de la campaña con mítines a reventar habían generado unas expectativas mucho mayores.