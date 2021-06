Antonio Herraiz: "El nuevo ataque informático al Ministerio de Trabajo confirma la fragilidad de la red"

Ha vuelto a ocurrir. El Ministerio de Trabajo ha sufrido un nuevo ataque informático. A esta hora se desconoce el origen y sus características. Desde el departamento de Yolanda Díaz se limitan a indicar que los técnicos del ministerio y del Centro Criptológico Nacional trabajan para restablecer la normalidad lo antes posible. En principio no habría afectado a servicios que permiten trámites habituales a los ciudadanos, pero hay que esperar a comprobar su repercusión.

Decíamos que ha vuelto a ocurrir porque este ataque informático al Ministerio de Trabajo llega justo tres meses después de la parálisis total del Servicio Público de Empleo, del SEPE. Fue el 9 de marzo. En aquella ocasión fue un 'ransomware', un software malicioso con capacidad de cifrar archivos y bloquear ordenadores con la idea de obtener dinero a cambio de devolver el funcionamiento normal al sistema. Tardó dos semanas en recuperarse.

Y al margen de si en esta ocasión se ve afectado el SEPE o el FOGASA, que nos dicen que no, el ataque confirma la debilidad de los sistemas oficiales, que permiten que se repita un hackeo en tres meses. En principio no hay relación, pero llega además tan solo un día después del fallo en la red de distribución de contenidos de Fastly, una de las empresas más potentes del sector. Su caída provocó la paralización de Spotify, de HBO, de medios como el The New York Times o incluso la paralización de la web del Gobierno británico.

En medio de una pandemia en la que todos hemos intensificado nuestro contacto con Internet, ¿estamos también en un momento que refleja su máxima fragilidad? Pues ahí tenemos el ataque al Ministerio del Trabajo de hoy o el fallo de ayer.

Por lo demás, no es una cuestión que esté prevista que se aborde hoy en el Consejo Interterritorial de Salud, pero es evidente que no va a volver a tardar en salir. Te hablo de la obligación de llevar mascarilla en espacios abiertos. ¿Se va a levantar esta obligatoriedad? ¿Vamos a estar este verano en las playas con mascarillas? Hoy nos hemos fijado en Bruselas porque allí desde hoy no tienen que llevarla. La incidencia del virus es mayor que en España pero los belgas que salgan a la calle pueden hacerlo sin mascarilla. Manuel González es sevillano y lleva 4 años viviendo en la capital comunitaria. Al aire libre, hace ya días que se nota cierta relajación: “Aquí ya desde hace varios meses en espacios abiertos todo el mundo lleva la mascarilla bajada. Hace ya varios meses que no se siente la preocupación del covid en las calles, sobre todo en parques, plazas y demás”.

En Reino Unido o en Israel levantaron esta obligación cuando el 50% de la población estaba inmunizada. Ahora mismo en España ese porcentaje es del 20%.

