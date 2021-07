Antonio Herraiz: "La nueva ministra de Educación ha estado más en política que en clase con la pizarra"

Una jornada en la que los nuevos ministros comienzan a tomar posesión de sus cargos, comienza a rodar el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez y hoy hay un mensaje que sobresale ante todos los demás. Es el de uno de los hombres con más peso en este nuevo Gobierno. Junto a Nadia Calviño es el que más fuerza va a tener. Antes, hasta ahora, sin estar en el consejo de Ministros, ya tenía poder, así que a partir de ahora que ha entrado con cartera, mucho más. Es Félix Bolaños, un hombre muy próximo a Pedro Sánchez. En estos últimos tres años ha sido secretario general de la presidencia y lanza un mensaje, a los que entran, sí, pero sobre todo a los que se van y no les ha gustado eso de que les saquen de Moncloa. Este mensaje, entre otros muchos, lo ha escuchado en directo una de las que se ve obligada a ceder el puesto: Carmen Calvo. Y esto es lo que decía Bolaños: “Las veces que he pensado y me he alegrado de no ser ministro… unas cuantas, claro. Pero estas cosas ni se deben pedir ni se pueden rechazar”.





Al margen de interpretaciones de por qué estos cambios y qué escenario preparan, no sólo en Moncloa sino en la sede del PSOE, hay carteras con retos especiales por delante.

La Educación es uno de ellos. Sin duda, un pilar del futuro de cualquier sociedad moderna. Este curso escolar se va a estrenar una nueva ley aprobada sin consenso y con la oposición de buena parte de los implicados en la Educación de nuestros hijos. La va aplicar una ministra que no es Celáa, aunque la ley lleve su nombre. Y la va aplicar una ministra que no ha participado en su gestación porque hasta ahora era la delegada del gobierno en Aragón. Se llama Pilar Alegría.

Es maestra de formación, pero ha estado más tiempo dedicada a la política que en una pizarra en clase. No se le conoce su paso por las aulas de forma continuada. Por Herrera en Cope ha pasado Begoña Ladrón de Guevara, es portavoz de la Plataforma Más Plurales y presidenta de la Confederación de Padres de Alumnos, la COFAPA. Ponen deberes a la nueva ministra: “Veníamos de un momento que no hacíamos más que hablar de pacto educativo que perdure en el tiempo, una ley pues fruto del consenso que no vaya con los vaivenes políticos. Claro, la trabilación de la LOMLOE fue al margen de toda la comunidad educativa y al margen de todo esto que se venía trabajando antes”.

Mientras nos fijamos en el nuevo Gobierno, en los cambios, en las tomas de posesión, en las nuevas caras… la pandemia avanza. Sigue el repunte de contagios. Generalizado, prácticamente en todas las comunidades autónomas. Es uno de los retos que tiene que afrontar el nuevo Gobierno. Las comunidades piden mecanismos para intensificar sus restricciones. Y estamos pendientes de la decisión de distintos tribunales superiores de justicia a los que les ha consultado su gobierno autonómico pidiendo recuperar el toque de queda en aquellos municipios donde el virus está descontrolado. Hoy la Fiscalía de Valencia ha anunciado que no se opone a recuperar ese toque de queda. Ahora la decisión final la tiene que tomar el propio Tribunal Superior de Justicia.