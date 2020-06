Antonio Herraiz: "Si no nos lo tomamos en serio, volvemos al estado de alarma"

Apenas han pasado dos días desde el fin del estado de alarma en toda España y los rebrotes vuelven a encender las alertas. Como te venimos contando, tres comarcas de Huesca han dado varios pasos atrás y han regresado a la fase 2 del plan de desescalada. El control sanitario está ahora en manos de las comunidades autónomas. Son los gobiernos regionales los que tienen que tomar esa decisión por su cuenta, sin una orden única desde el Gobierno. Hoy la vicepresidenta Carmen Calvo ha dicho que, si hay rebrotes, no descartan implantar de nuevo el estado de alarma. Podría ser en toda España o en una parte. Así lo ha comentado: “Pero llegado el momento que tuviéramos alguna situación grave el Gobierno puede decretar perfectamente el estado de alarma en una parte del territorio, sino en todo, así que llegado el momento, ojalá que no, el Gobierno volverá a dar señales de responsabilidad, sin duda”.

Aviso de Carmen Calvo esta mañana en Antena 3. Ahora mismo hay una docena de rebrotes activos en toda España. Las autoridades defienden que están controlados, aunque sigue preocupando la situación de Huesca. Ya lo advirtió en COPE el alcalde de Zaidín, un pueblo donde sitúa uno de los orígenes del brote. A medida que se vayan conociendo los resultados de los test masivos que se han hecho a todos los trabajadores, cerca de 200, de una empresa de frutas, van a aumentar los positivos. De momento, han registrado 24 contagios en Huesca. En el brote de Binéfar, 6 temporeros de tres familias han dado positivo. En todo Aragón serían cerca de medio centenar de positivos. Los últimos en Caspe, en la provincia de Zaragoza, con otros seis contagios de trabajadores del campo.

El Bajo Cinca, el Cinca Medio y la comarca de La Litera van a seguir en fase 2. La medida afecta a casi 70.000 vecinos y las autoridades no precisan hasta cuándo se va a mantener. Esto no supone volver al punto de partida, no se llega al confinamiento pero sí a una situación que ya se daba por superada. ¿Qué supone? Que desaconsejan ir y salir de estas zonas y en los comercios, bares y restaurantes se intensifican las restricciones, fundamentalmente de aforo. También está prohibido tomar un caña, un café o un refresco en la barra de los bares. Esto le afecta directamente a Javier Sebastián. Tiene un bar en Binéfar. Abrió hace apenas medio año después de una fuerte inversión en el local. Tiene nueve trabajadores y les ha sacado a todos del ERTE. Ahora su negocio se tambalea porque hay miedo. Nos cuenta Javier: “La verdad es que un poquito sí, lo comenta todo el mundo, los comerciales que viene. Se nota. Se palpa un poco. Empezó a recuperar ya el buen camino y retrocedemos un poquito para atrás. Nos ha tocado a nosotros pero mañana puede tocar en cualquier otro sitio”.

Esto en Huesca. Atentos a la vecina Lérida. Están controlando posibles contagios con los brotes de Aragón. Temporeros que hayan podido moverse. Además, en una residencia de mayores de Lérida han aislado a 18 personas que han dado positivo. 13 son residentes y cinco empleados de este centro geriátrico.

Está a 40 kilómetros y ya nos podemos mover entre provincias. No se sabe si tiene relación, pero la proximidad invita a redoblar las medidas de precaución.