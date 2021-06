Antonio Herraiz: "Marruecos no fulmina la operación paso del estrecho por cuestiones sanitarias"

La semana ha comenzado con tres indicadores que suponen un paso más hacia la normalidad relativa. Solo había una comunidad autónoma con el toque de queda vigente y también han levantado esta restricción. Son los valencianos y los turistas que disfruten de esta comunidad ya no tendrán que correr para volver a casa.

Segundo indicador. Te lo hemos detallado. España se abre al turismo extranjero. Desde hoy todos los que tengan la pauta completa de la vacuna pueden entrar en nuestro país sin ninguna restricción ni prueba añadida.

Y tres. Que va muy ligado al anterior. Desde hoy se permite que los cruceros internacionales lleguen a España. No sé si eres de los que ha probado esta modalidad de viajar, pero los datos confirman su importancia para el turismo y para nuestra economía en general. En el año 2019, antes de que estallara la pandemia, facturó casi 6000 millones de euros. Aportó a nuestro Producto Interior Bruto 2800 millones. Y no hay que olvidar que además de riqueza, también aporta contratación. Creó 50.000 empleos. ¿Se ha notado ya movimiento? Sí, la gente pregunta más. Lo ha contado en MEDIODÍA COPE, María Moreno, responsable de una empresa dedicada a la comercialización de estos viajes: “La verdad es que se nota bastante esta buena noticia, aunque era algo que se preveía hace unas semanas. Todavía no era algo confirmado, pero ha hecho que estuviéramos recibiendo muchas llamadas. La gente estaba inquieta por esto de poder viajar y ver un poco la luz al final del túnel”.

El primero que llegará a la península lo hará la semana que viene el día 15 a Málaga. El Mein Schiff 2, un buque alemán de más de 300 metros y con capacidad para casi 3000 pasajeros, que hoy está en Santa Cruz de Tenerife terminando su periplo por Canarias.

Quien va a tener complicado volver a su país a través de nuestros puertos son los miles de marroquíes que viven en España y que quieren pasar las vacaciones en Marruecos. Marruecos excluye a los puertos españoles y fulmina la operación paso del estrecho. ¿Qué es lo que tienen que hacer para viajar a su país desde España? Acudir a los puertos franceses o italianos o viajar en avión, reduciendo claramente el pasaje. Es una de las imágenes del verano. Rumbo al sur, vehículos cargados hasta arriba para viajar a Marruecos en barco. Amed Califa el presidente de la Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes en España nos ha dicho en Herrera en COPE que hay mucha incertidumbre: “Ha habido mucha incertidumbre porque muchas personas llevan más de un año aquí y algunos con problemas familiares y tienen que ir a Marruecos. Son situaciones bastante difíciles y la gente estaba muy preocupada por lo que iba a pasar”.

El Gobierno marroquí fulmina la operación paso del estrecho y dice que lo hace por motivos sanitarios. Detrás de esta decisión está el pulso con el Gobierno de Pedro Sánchez que tuvo su culmen en la entrada irregular de miles de inmigrantes a Ceuta hace tres semanas.