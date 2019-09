Antonio Herraiz: "La mala gestión ha provocado la quiebra de Thomas Cook"

Thomas Cook es el nombre de uno de los grandes protagonistas de este lunes. Este touroperador británico fue fundado en 1841 por un ebanista que quería ofrecer a los trabajadores un entretenimiento para que no cayeran en el alcohol. Era la época victoriana y Thomas Cook aprovechó el florecimiento de los ferrocarriles.

175 AÑOS después, esta empresa daba trabajo a 22 mil personas en todo el mundo. Vendía paquetes turísticos a 19 millones de personas, no sólo en el Reino Unido, y disponía de 560 sucursales. Esta madrugada se ha declarado en quiebra dejando en el aire a 600.000 personas.

La crisis de este gigante del turismo afecta de lleno a España porque Thomas Cook es el segundo touroperador de nuestro país. Para que te hagas una idea. El 20% de las llegadas a Canarias depende de ellos. ¿Qué es lo que ha provocado la quiebra? En Mediodía COPE se lo hemos preguntado a José Barreiro que es uno de los accionistas del grupo: “Los factores adversos han afectado a todos. En el caso de Thomas Cook es una mala de gestión o muy mala gestión. Arrastraba una deuda de 1750 millones de libras esterlinas”.

Hay miles de turistas cuyo viaje ha quedado en el aire. Los seguros van a tener trabajo pero José Barreiro, que además es consejero delegado de una cadena de hoteles ya ha asumido que van a perder mucho dinero con esta quiebra. Vamos a volver a aeropuertos de Canarias y de Baleares y nos vamos a situar también en Nueva York.

Allí comienza hoy lo que han denominado como cumbre de acción climática. No van a negociar nada y ya sabemos lo que suele salir de este tipo de citas. Pocos compromisos y cuando los hay no se cumplen. Pero es que en esta ocasión, no van acuden ni EEUU ni Brasil. Si estarán China y Rusia, pero con representantes de segunda fila. Si los principales líderes no se comprometen con el futuro del planeta, las expectativas no son nada buenas. Menos mal que en la cumbre del clima sí estará Pedro Sánchez. Podemos estar tranquilos.