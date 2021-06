Antonio Herraiz: "La luz está un 50% más cara pero Irene Montero ya no habla de pobreza energética”

El primer día de la nueva tarifa de la luz por tramos horarios coincide con tres elementos incontestables. Uno. El nuevo recibo se ha estrenado con el precio de la luz un 50% más caro que hace un año. Este es un dato incompatible con el mensaje que nos está contando el Gobierno, asumiendo que con la nueva tarificación tu factura de la luz será más barata.

Dos. Todos hemos revisado los horarios que plantea el sistema para pagar menos en lo que denominan horario valle. Y al margen de los fines de semana y festivos no parece viable para los particulares desviar el grueso fundamental de tu consumo eléctrico a la madrugada. Lo de poner la lavadora a las tres de la madrugada lo único que te puede acarrear es un conflicto con los vecinos.

Tres. Lo del precio de la luz es un elemento más que confirma que los que ahora están en Moncloa han quedado en evidencia porque no cumplen nada de lo que decían en campaña electoral. En este asunto de la energía, una de las que más ha quedado retratada es la ministra Irene Montero. Esto es lo que decía hace tan solo dos años: “La gente se imagina en sus cabezas que para que la factura de la luz no vuelva a subir un 4% como nos están anunciando ahora hay que reunirse con las eléctricas, si al otro lado de la mesa se imaginan a Pedro Sánchez y por otro lado se imaginan a Pablo Iglesias o a Yolanda Díaz es que no hay color”.

Lo indignada que estaba Irene Montero porque la luz subía entonces un 4% y lo tranquila que se la ve ahora que está un 50% más cara que hace un año. Su recurrente argumento a la pobreza energética ha desparecido.

Al margen de esta cuestión, en MEDIODÍA COPE hoy estamos analizando si se puede ahorrar en el recibo de la luz sin llegar a situaciones exageradas como ponerte a planchar a las cuatro de la madrugada. Carlos Gago es un ingeniero en El Saucejo, que es un pueblo de Sevilla de unos 4.000 habitantes, consiguió un ahorro en la factura de la luz del Ayuntamiento de 300.000. Tú no vas a llegar a tanto en tu casa, pero sí puedes reducir el recibo: “Cada electrodoméstico con resistencia eléctrica, que tiene una media de un kilovatio o kilovatio y medio, excepto los hornos que tienen 2 kilovatios, podemos consumir cada hora que pongamos ese electrodoméstico, dependiendo del horario, se traduce en 5 céntimos la hora o se traduciría en 20 céntimos la hora. Osea, que hay que tener mucha consideración”.

Hemos cambiado de mes y no solo trae novedades en el recibo de la luz. Junio va a suponer un auténtico revulsivo en el plan de vacunación. Los dos millones de profesionales menores de 60 años que estaban en el limbo van a completar su pauta. Aquí el Gobierno ha quedado en evidencia porque más del 90% no les está haciendo caso y repiten con AstraZeneca. Eso es el valor que le dan a las recomendaciones del Gobierno.

Y al margen de la llegada de más vacunas que van a permitir esa inmunidad de grupo, hoy en COPE estamos analizando la posibilidad de una tercera dosis como han deslizado ya los laboratorios. La Agencia Europea del Medicamento no ve, por el momento, la necesidad de lo que se conoce como dosis de recuerdo. Hemos consultado a la Asociación Nacional de Enfermería y Vacuna y ven prematuro abrir el debate de la revacunación, sobre todo porque el porcentaje de población vacunada aumenta, pero sigue siendo bajo.