Antonio Herraiz: "La luz cuesta el triple y los carburantes un 21% más. ¿No íbamos a salir más fuertes?"

España va a superar hoy la cifra de 27 millones de personas con la pauta completa de la vacuna. Es un dato que permite acercarse al 60% de la población inmunizada. Ahora mismo estamos en torno al 57%. Pero el debate ahora mismo no es cuándo vamos a llegar al 70% de la población completamente vacunada, que es el objetivo que ha venido vendiendo Pedro Sánchez para alcanzar la inmunidad de grupo.

El debate es que esa inmunidad de rebaño, con la influencia de las nuevas variantes mucho más contagiosas, solo se conseguirá cuando el 90% de la población con la pauta completa. Es la opinión de muchos expertos en este lunes en el que Israel ha abierto una puerta a una novedad más. Es el país que ha estado a la vanguardia mundial del proceso de vacunación en todo el mundo y que desde hoy están poniendo la tercera dosis de Pfizer a los mayores de 60 años. Aquellos que lleven con la segunda dosis más de 5 meses pueden acceder a esta tercera. Por eso nos preguntamos hoy ¿Es necesaria? ¿Qué implica? Muchas dudas que de momento se zanjan en España con un no, no es necesaria. No hay evidencia científica que lo justifique. Lo decía en Mediodía COPE el doctor Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología: “No hay evidencia científica que justifique esa tercera dosis en estos momentos. Ahora ¿es un escenario que podamos desechar? No, no lo podemos desechar como escenario posible en el futuro”.

De momento no hay evidencia científica. Primer lunes de agosto y hoy en Herrera en COPE nos hemos preguntado qué marca el protocolo si te contagias en tu lugar de vacaciones. Como norma general, lo fundamental es que no puedes volver a tu lugar de residencia habitual utilizando el transporte público. Sí lo puedes hacer en tu vehículo particular. Lo ha contado la rastreadora Ana Calle, del servicio de salud de Castilla y León, marcaba las condiciones: “Si es así, se puede desplazar siempre y cuando nos firmen una declaración responsable de movilidad, que ahí figuran sus datos, figura en el coche en el que se desplaza, matrícula… y de esa manera se puede desplazar a su residencia habitual. Por el contrario, si tiene que coger transporte público y demás, no sería posible que se desplace. No puede coger ni un avión, ni un autobús… No podemos arriesgarnos a que exponga al resto”.

Y con media España de vacaciones, con el calor apretando, la luz y el precio de la gasolina vuelven a alcanzar nuevos máximos. En cuanto al precio de la electricidad, para este lunes se situará en 103 euros por megavatio hora. Esto supone el tercer mayor coste de la serie histórica. Si miramos el mismo lunes del año pasado, 2020, estamos hablando del triple.

Los carburantes son también otro suma y sigue. Comparamos lo que te cuesta hoy la gasolina y lo que te costaba hace un año y estamos hablando de un 21% más. Esto implica que llenar el depósito supone entre 11 y 13 euros más, dependiendo del carburante. Y aquí la pregunta. ¿No habíamos quedado que íbamos a salir más fuertes?