Antonio Herraiz: "Lunes judicial como los domingos de fútbol con todos los partidos a la vez"

La semana ha comenzado con varias citas judiciales al mismo tiempo aunque en distintos lugares. Es como los grandes domingos de fútbol de hace años o del final de liga, con todos los partidos el domingo a la misma hora.

Minuto y resultado. En el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña va a quedar visto para sentencia el juicio contra el presidente de la Generalitat. Quim Torra ha reconocido el delito por el que se le juzga: desobedeció a la orden de la Junta electoral central que le obligaba a retirar la simbología independentista durante la campaña de las elecciones generales de abril. Abre la puerta a su inhabilitación, que podría ser de 20 meses, y eso abre también la puerta a nuevas elecciones autonómicas en Cataluña. En ese contexto se empieza a mirar a Artur Mas, que ahora mismo está inhabilitado, pero su condena expira en febrero. De momento, calienta la banda.

Segunda gran cita judicial del día, en la Audiencia Nacional. En calidad de investigado, ha declarado el ex presidente del BBVA, Francisco González. Todo lo que ha tocado el comisario Villarejo ha terminado por complicar las cosas para los que se han juntado con él. Y eso es lo que le ha pasado a González con los supuestos pagos realizados al jefe de las cloacas policiales. Esta mañana, el ex directivo bancario ha limitado el caso del comisario Villarejo a un actuación individual. No ha precisado cuál.

Tercera cita judicial del día. En la Audiencia Provincial de Córdoba. Se juzga a cuatro de los cinco miembros de la manada de Pamplona por otro caso similar en Pozoblanco. Estamos pendientes de si el tribunal acepta como prueba un vídeo extraído durante los rastreos a los implicados tras su detención en Pamplona. Su defensa dice que es ilegal y pide la nulidad del juicio.

Al margen de las citas judiciales, hoy ha comenzado la Asamblea Plenaria de Otoño de la Conferencia Episcopal. Tras el ataque del Gobierno a la educación concertada, el presidente de la conferencia, Ricardo Blázquez ha advertido de la confusión generada por personas con responsabilidades políticas. Monseñor Blázquez ha pedido respeto al marco constitucional: “La Constitución no tiene fecha de caducidad ni está limitada, está abierta a posibles modificaciones”, declaraba. También recuerda la necesidad de respetar la libertad religiosa, de conciencia y el bien común.