Antonio Herráiz: "Los responsables políticos han sido incapaces de ponerse de acuerdo encuestiones educativas"

Los estudiantes de once comunidades siguen hoy realizando los exámenes de acceso a la universidad. Esa prueba que ahora se llama EVAU, antes PAU, el nombre más conocido es el de selectividad y si preguntamos a los más mayores nos hablarán de la reválida. El debate sobre este examen no es nuevo, pero la dificultad de la prueba de Matématicas II en la Comunidad de Valencia ha intensificado la pregunta. ¿Es o no es conveniente que se establezca una EvAU unitaria en toda España? Esta mañana, en Herrera en COPE, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha marcado la postura de su partido: "vamos a hacer una preposición en el Congreso para unificar la selectividad, para que la dificultad del examen no dependa de donde vive uno".