Antonio Herraiz: "Los de los botellones y las fiestas ilegales dirán después que el Gobierno es el culpable"

Hoy que toda España ha abandonado ya la fase 1, en este lunes en el que se generaliza el alivio dentro del estado de alarma, volvemos a recoger noticias que confirman que algunos olvidan demasiado pronto la tragedia. Seguro que muchos de esos luego son los que señalan al Gobierno como el máximo responsable, que no digo yo que no lo sea, pero sólo se puede exigir cuando se cumple, si no, se pierden los argumentos.

Hace una semana te contábamos un macrobotellón en Tomelloso, en Ciudad Real con cerca de 1000 jóvenes. La escena se ha repetido en Pamplona, con cerca de 200 personas bebiendo en el mismo lugar y sin cumplir las normas de distanciamiento. Además, en Toledo, la Policía Local irrumpía en una fiesta ilegal en un piso. Consiguieron identificar a 29 personas aunque se estima que eran más de medio centenar. Cuando llegaron los agentes, algunos de los jóvenes que estaban en la fiesta, se metieron dentro el frigorífico, en los armarios y debajo de las camas.

¿De verdad que así vamos a poder superar todo esto? Seguro que recuerdan que en el momento más duro de la pandemia, en aquellos días en los que los cálculos oficiales del Gobierno llegaban a registrar casi 1000 muertos en un solo día, escuchábamos todo tipo de mensajes buenistas. Que íbamos a salir mejores, más fuertes. Lo que estamos saliendo es más pobres y si se repiten escenas como esta, ya veremos si no recaemos.

En este escenario, cada uno sigue a lo suyo y hoy el vicepresidente ha vuelto a cargar contra la Guardia Civil. Es en lo que están ahora. En vapulear la imagen del cuerpo. Así se ha expresado Pablo Iglesias: “Si algo ha hecho daño a la Guardia Civil en España es que un cuerpo cuyos informes han sido históricamente enormemente valorados, no se puede permitir que se les pueda conocer por informes que son recortes de páginas web de extrema derecha”.

En medio del estado de alarma, con más de 40.000 muertos en España, varios miembros del Gobierno están ahora empeñados en cargar contra la Guardia Civil. Ya vimos a Pedro Sánchez en el Congreso asumir el mensaje de Podemos al hablar de policía patriótica. Y si ahora Sánchez no matiza a Iglesias, o no le rectifica, parece evidente que el presidente asume también el discurso de su vicepresidente contra la Guardia Civil.