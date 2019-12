Antonio Herraiz: "Los ex jugadores de la Arandina condenados por violación cuestionan el proceso"

Ampliamos más claves de la sentencia contra los ex jugadores de la Arandina, pero quiero que escuches a Patricia Ramírez. No sólo perdió a a su hijo Gabriel en Almería tras una búsqueda agónica. Tuvo que enfrentarse a un largo proceso judicial en el que volvió a ver a la asesina del pequeño, a Ana Julia Quezada y a escuchar sus mentiras. Ahora todos los miedos que vivió en esos dos momentos, han vuelto a su cabeza. Teme que tenga que enfrentarse a un nuevo procedimiento judicial al prosperar los recursos. Hoy ha querido romper su silencio en Herrera en COPE: “Me encuentro con la necesidad de salir hablar y romper el silencio que he mantenido durante todo este tiempo para explicar qué está pasando en nuestro juicio para conseguir que haya una sentencia firme. Que no se pueda poner en duda y que esta mujer no no salga no salga nunca más”, señalaba. Es la voz desgarrada de una madre que todavía no ha podido cerrar el duelo tras el asesinato de su hijo, hace casi ya dos años.

La noticia del día es la sentencia contra los ex jugadores de la Arandina por violar a una menor. La Audiencia de Burgos les condena a 38 años de cárcel de los que cumplirán un máximo de 20. El Tribunal ha tenido en cuenta varias cuestiones para establecer una pena muy cercana a la máxima que pedía la Fiscalía y que eran 40 años. Por un lado está el hecho de que la agredida fuera menor, por otro lado el elemento de la cooperación necesaria y también una cuestión jurídica denominada intimidación ambiental. Los condenados estaban a solas con la víctima y con la luz apagada. Actuaron por sorpresa sin que la menor pudiera reaccionar.

Los condenados, tras conocer las penas, siguen defendiendo su inocencia: “Nos están jodiendo por todas las partes”, ha llegador a comentar.

Tres cuestiones. El jucio ha contado con todas las garantías para los condenados. Dos, igual que dijimos tras conocer la condena a la manada de Pamplona y cuando cientos de personas se echaron a la calle, convendría leerse la sentencia. Y tres, tienen posibilidad de presentar recurso para que sigan teniendo todas las garantías intactas.